Sărbătoarea naţională a Ungariei - Orbán: maghiarii sunt campionii supravieţuirii pe scena istoriei europene - partea 1

Budapesta, joi, 20 august 2020 (MTI) - La o sută de ani după pierderea războiului şi dictatul de la Trianon "suntem campionii supravieţuirii pe scena istoriei europene", nicio naţiune din lume nu ar fi rezistat unei asemenea perioade de 100 de ani, a spus prim-ministrul Viktor Orbán joi, cu ocazia inaugurării Sitului comemorativ al Solidarităţii din Budapesta.

În discursul rostit la Situl comemorativ al Solidarităţii din

piaţa Kossuth din Budapesta, prim-ministrul a subliniat: bilanţul

făcut la centenarul dictatului de la Trianon ne îndeamnă să

declarăm că am încheiat perioada celor “100 de ani de singurătate

maghiară după Trianon”.

După destrămarea Cehoslovaciei, Iugoslaviei şi Uniunii

Sovietice, Ungaria a devenit ţara cu cea mai mare populaţie şi cu

cea mai mare economie din Bazinul Carpatic, iar din această poziţie

rezultă anumite obligaţii pe care trebuie să ni le asumăm, a

afirmat premierul.

El a accentuat: nu putem să nu ţinem cont de învăţăturile

ultimilor 100 de ani.

Prin urmare au fost proclamate legile politicii naţionale a

acestei noi epoci şi a fost declarat interesul şi intenţia de a

participa în organizarea Europei Centrale pe baza suveranităţii,

libertăţii şi a intereselor comune, a spus Viktor Orbán.

Prim-ministrul a afirmat: cu ocazia sărbătorii de 20 august

trebuie să ne reamintim, că “statul care oferă casă, pământ şi o

patrie unui popor este o stare mai mult excepţională, decât

naturală în viaţa popoarelor”.

Un popor care îşi doreşte să aibă o patrie şi să-şi organizeze

viaţa conform legilor şi datinilor proprii, aşa cum este şi poporul

maghiar, trebuie să lupte în fiecare clipă pentru suveranitate şi

libertate, a opinat prim-ministrul.

Referindu-se la începuturile statului ungar, el a spus: “ce

vremuri, ce măreţie, ce glorie şi ce performanţă fără egal!”

Trebuie să ne reamintim, câtă vigoare, fermitate şi vrednicie,

cât sânge, câte jertfe şi câtă vitejie ne-a trebuit ca acum să

putem fi aici, a formulat premierul, adăugând: slăvit să fie

Ştefan, primul rege al maghiarilor!

El s-a adresat ofiţerilor care au depus jurământul cu această

ocazie solemnă, spunând: astăzi sunt puţini care ştiu, ce rol

important trebuie să-şi asume “în făurirea viitorului Ungariei,

care tocmai şi-a recâştigat respectul de sine, tocmai s-a eliberat

din cătuşele celor o sută de ani de după Trianon, tocmai a regăsit

gustul şi calea măreţiei sale de odinioară, şi tocmai s-a

descotorosit de hainele mizerabile ale pesimismului şi umilinţei”.

Orbán a precizat: ofiţerii sunt garanţii adevărului, conform

căruia viaţa este o datorie şi de aceasta depinde viitorul

Ungariei, contrar fenomenelor caracteristice prezentului.

Prim-ministrul a afirmat: acest adevăr simplu va însufleţi

creşterea economică pe care o putem observa în prezent şi va trasa

direcţia de urmat pentru generaţiile ce vor urma.

Individualismul a împânzit viaţa peste tot în Europa, însă cel

care îşi propune ca scop îndeplinirea obligaţiilor, nu se va rătăci

niciodată, a adăugat.

El a apreciat că ofiţerii care tocmai îşi încep cariera,

întrupează idolul soldatului maghiar care îşi îndeplineşte datoria

cu armă şi, dacă trebuie, chiar cu preţul vieţii.

Cu cât sunt mai puţini care îşi îndeplinesc datoria, cu atât

mai mult trebuie să o facă alţii, aceasta este misiunea ofiţerilor

armatei ungare, a subliniat.

Viktor Orbán a spus, referindu-se la situl comemorativ

inaugurat că acesta “priveşte, mai mult, arată spre mândria

naţiunii, clădirea Parlamentului”, completând cu demnitate panorama

pieţei Kossuth, piaţa centrală a naţiunii.

El a evidenţiat: obligaţiile asumate cu ocazia centenarului

dictatului de la Trianon au fost îndeplinite.

Am declarat acest an centenar Anul solidarităţii naţionale, am

organizat comemorările, “cu toate că pericolul epidemiei ne-a

împiedicat să ne adunăm cu toţii”. Învăţăturile acestor o sută de

ani, cele ale pierderii ţării au fost asumate de oamenii de ştiinţă

maghiari, de reprezentanţii vieţii culturale, de comunităţile

maghiare care trăiesc pe teritoriile dezlipite, de biserici şi de

întreaga viaţă politică din Ungaria, a înşirat prim-ministrul.

În opinia sa, după aceşti o sută de ani trebuie să răspândim

vestea că “Ungaria nu numai că a supravieţuit, ci şi-a ridicat din

nou stindardele, şi-a recăpătat respectul pentru sine şi stă în

poarta unor vremuri ilustre, cu toate şansele de a ieşi

victorioasă”.

Ungaria este o patrie care oferă siguranţă şi îi aşteaptă pe

toţi cei care vor să se întoarcă în ţară şi să participe la

construcţia ei. După o sută de ani am înţeles: maghiarii nu îşi mai

pot permite niciodată luxul de fi slabi, a formulat Viktor Orbán.

Prim-ministrul a enunţat cele şapte legi ale politicii

naţionale a Ungariei secolului 21: ţara va exista până când vor fi

oameni care o iubesc; fiecare copil maghiar este un nou post de

veghe; dreptatea contează prea puţin fără forţă; avuţia noastră

este doar cea pe care o putem apăra; toate meciurile se termină

doar în momentul victoriei; doar ţara are frontiere, nu şi

naţiunea; niciun maghiar nu este singur pe această lume.