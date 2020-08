Carte despre istoria secuilor, publicată în limba română

Megosztás Tweet



Bucureşti, miercuri, 19 august 2020 (MTI) - La editura "Curtea Veche" a apărut o carte care prezintă în limba română istoria secuilor. Volumul "O scurtă istorie a secuilor", a fost scris de istoricul Gusztáv Mihály Hermann din Odorheiu Secuiesc.

Distribuţia volumului a început marţi. Această carte despre

istoria secuilor este prima care a fost scrisă de către un istoric

maghiar, pentru publicul român, şi care ajunge să fie comercializat

în librăriile din România, a declarat autorul, miercuri, pentru

agenţia ungară de presă MTI.

Editura a mai dat dovadă de deschidere faţă de cultura

maghiară: a tradus în limba română şi a publicat, deja, numeroase

volume maghiare de beletristică, a amintit autorul. Lui i s-a cerut

să scrie despre istoria secuilor un volum scurt, concis şi uşor de

citit, dedicat cititorilor români, a specificat Hermann. Autorul a

acceptat invitaţia şi a decis să scrie cartea în limba română, încă

de la început. “Cerinţa a fost ca volumul rezultat să fie de îndată

edificator pentru cititorul neinformat”, a spus istoricul.

Autorul a explicat că s-a gândit la momentele cheie ale

istoriei secuilor şi a construit textul pe baza acestora. Cartea

oferă o imagine de ansamblu, începând de la caracteristicile

geografice şi cele regionale, trecând prin teoriile legate de

origini, de la Evul Mediu şi până în vremurile recente, atingând

inclusiv problema autonomiei, care mai este, şi în prezent, un

subiect de dispută în viaţa publică românească.

“M-am străduit ca ceea ce scriu despre istoria secuilor, în

limba română, să fie de aşa manieră, încât cititorul român să nu

dea cu cartea de pereţi după prima pagină; să nu spună: iarăşi

minciuni, iarăşi subiectul inamicului nostru. Totodată am încercat

să spun răspicat lucrurile care reprezintă fapte istorice, şi

despre care istoriografia română nu vorbeşte sau dacă o face, o

face diferit”, a explicat Hermann.

La întrebarea MTI, acesta a spus că îi este recunoscător

editorului său, care i-a semnalat, întotdeauna, dacă ceva din ceea

ce a scris este sensibil pentru români, din punct de vedere politic

sau naţional.

“Au existat compromisuri minore, însă ceea ce am vrut să includ

în carte, am inclus; de câteva ori am acceptat varianta sugerată de

editor, aceea de a mă exprima mai fin”, a spus autorul. Potrivit

acestuia, cititorul român poate, în sfârşit, să se informeze despre

secui dintr-o sursă sigură, în limba sa maternă, şi nu din

informaţiile false provenite de la o parte dintre istoricii români,

unii chiar pseudoistorici.

Directorul executiv al editurii Curtea Veche, Barna Némethi, a

declarat pentru MTI că este important ca istoria secuilor, care în

viaţa publică românească este deseori plină de mituri şi exagerări,

să fie demitificată. “Considerăm importantă regândirea pieselor

ştiute, iar această carte este suficient de concisă pentru a ajuta

la promovarea demitificării”, a spus.

La întrebarea MTI, Némethi a relatat: cartea nu stabileşte noi

ipoteze, ci încearcă să prezinte, cu profesionalism, rezultatele

cercetărilor arheologice şi diversele documente istorice. Punctul

forte al volumului este acela că este concis, cuprinzător, totodată

bine documentat şi prezintă cititorului acele teorii, care sunt

sunt cele mai probabile în baza documentelor.