Oficial ungar: viaţa cinematografică din Ungaria nu s-a oprit

Budapesta, miercuri, 12 august 2020 (MTI) - Viaţa cinematografică din Ungaria nu s-a oprit din cauza epidemiei de coronavirus, în ultimele câteva luni s-au depus eforturi pentru ca cei aproape 20 000 de profesionişti din ţară să aibă de lucru fără întrerupere, a spus Csaba Káel, miercuri, în Studioul de Filme Origo care sărbătoreşte 10 ani de existenţă. Însărcinatul guvernamental responsabil pentru dezvoltarea industriei cinematografice din Ungaria a relatat că turnarea filmelor internaţionale a reînceput în Ungaria, în momentul actual sunt turnate în studioul Origo trei producţii mari, Dune, UWOMT (The Unbearable Weight of Massive Talent) şi Birds of Paradise. Csaba Káel a subliniat că în perioada suspendării producţiilor internaţionale, Institutul Naţional al Filmului a lucrat la pregătirea unor filme autohtone şi a elaborat concursuri de proiecte.