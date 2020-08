Tabără de istorie a muzicii rock organizată la Szeged

Megosztás Tweet



Szeged, marţi, 11 august 2020 (MTI) - O tabără de istorie a muzicii rock se va deschide vineri la Szeged, întâlnirea va da prilej şi pentru o rememorare a Festivalului Rock de pe Insula Wight, organizată cu 50 de ani în urmă - potrivit informaţiilor primite de agenţia ungară de presă MTI de la organizatori.

András Pleskonics, cunoscut şi sub numele Dr. Rock, care predă

istoria rock-ului la Universitatea din Szeged deja de un deceniu şi

jumătate, a imaginat această tabără-atelier ca un eveniment

deosebit, cu ocazia căruia va putea împărtăşi cu cei mai apropiaţi

prieteni şi discipoli muzicieni tot ce ştie şi ce consideră mai

important, ca artist.

Tabăra de vară ce se va desfăşura în regim intensiv se

adresează în primul rând studenţilor cursului de istorie a

rock-ului şi elevilor Liceului de Arte “Premier”. Ea oferă de fapt

un rezumat al activităţii profesionale din cursul anului, al

cursurilor de istoria muzicii uşoare şi a muzicii rock, precum şi

al conferinţelor pe alte subiecte. Vor fi prezentate metodele

recepţiei şi ale analizei de înalt nivel, iar participanţii vor

avea şi activităţi muzicale propriu-zise. Programul taberei de vară

oferă materiale şi experienţe culturale contemporane eficiente,

ceea ce nu înseamnă însă că tematica este stabilită strict,

participanţii vor avea timp şi pentru destindere şi pentru odihnă

activă.

În acest an, genericul taberei va fi piesa clasică a grupului

Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Tematica de bază este a 50-a

aniversare a Festivalului de Rock de pe Insula Wight – aşa cum anul

trecut ea a fost oferită de aniversarea Woodstock 50. Evenimentul

de acum 50 de ani este puţin cunoscut astăzi, dar formaţiile şi

artiştii care au participat – Jethro Tull, The Doors, Free, Taste,

Procol Harum, Moody Blues sau Miles Davis – sunt cu atât mai

notorii. Puţini sunt şi cei care mai ştiu că pe scena festivalului

a avut loc unul din ultimele concerte ale lui Jimi Hendrix.

Tabăra se va desfăşura până duminică, pe scenă se vor prezenta

mai multe formaţii de rock şi de blues din Szeged, invitatul

special al evenimentului fiind Zsolt Benkő, chitarist şi compozitor

de muzică blues.