Adunarea delegaţilor Federaţiei Ungare de Schi a revocat prezidiul federaţiei

Budapesta, joi, 30 iulie 2020 (MTI) - Adunarea delegaţilor de joi a Federaţiei Ungare de Schi l-a revocat pe preşedintele Edit Miklós (sportivă originară din Miercurea Ciuc) precum şi prezidiul federaţiei.

Comunicatul emis de federaţie subliniază: adunarea delegaţilor

– după ce a aprobat cu o majoritate zdrobitoare raportul

profesional al prezidiului -, a revocat prezidiul cu 28 voturi

pentru, 11 contra şi 6 abţineri.

În comunicat se mai precizează că a fost înfiinţat o comisie de

candidare, iar proxima adunare a delegaţilor a fost convocată pe

data de 11 septembrie.

“Mă miră faptul că adunarea delegaţilor a aprobat raportul şi,

cu toate acestea ne-a revocat, pe mine şi prezidiul” – a declarat

Edit Miklós agenţiei ungare de presă MTI. – “Mi-am realizat

obiectivele propuse la asumarea acestei funcţii, am făcut tot ce

mi-a stat în putinţă. Am lucrat pentru sportivi, am elaborat

împreună un program profesional care a început deja să aducă

rezultate, dar poate că este nevoie de altceva” – a adăugat

sportiva, care în perioada sa activă a prins podiumul Cupei

Mondiale la coborâre şi s-a clasat pe locul 7 la Jocurile Olimpice

de la Soci. Ea încă nu a putut preciza dacă va mai candida pentru

funcţia de preşedinte.

Edit Miklós a ajuns în fruntea federaţiei în urma unui lung

proces. Ea a fost aleasă la câteva zile după retragerea sa, în

aprilie 2018, însă nu a putut începe activitatea decât în toamna

aceluiaşi an, după ce tribunalul a înregistrat-o retroactiv ca

preşedinte al federaţiei.