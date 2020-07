Anul acesta, în Ungaria este aşteptată o producţie medie de legume

Megosztás Tweet



Budapesta, miercuri, 29 iulie 2020 (MTI) - Având în vedere situaţia actuală, Consiliul Profesional al Producţiei de Fructe şi Legume din Ungaria (FruitVeB) se aşteaptă, şi în acest an, la o producţie medie de legume, asemănătoare celei de anul trecut, totodată următoarele două-trei luni mai pot avea, încă, un impact semnificativ asupra cantităţilor produse.

În acest an, în aer liber sunt cultivate legume pe 80-83 000 de

hectare, iar în sere, pe 3500 de hectare. În fiecare an, fermierii

recoltează 1600-1800 mii de tone de legume. În proporţia de 90%,

producţia de ardei, roşii şi castraveţi are loc în sere, motiv

pentru care aceste tipuri de legume sunt afectate mai puţin de

condiţiile meteo, a declarat preşedintele FruitVeB, pentru agenţia

ungară de presă MTI.

Ferenc Ledó a explicat că, dintre culturile mai importante,

care sunt pregătite special pentru a fi prelucrate, recolta de

mazăre s-a încheiat la jumătatea lunii iulie. Suprafaţa cultivată a

scăzut cu 10% faţă de anul precedent, la 16-17 000 hectare,

totodată randamentul mediu s-a îmbunătăţit faţă de anul anterior,

fiind de 5-5,2 tone pe hectar. Recent a început recoltarea

porumbului dulce, unde suprafaţa cultivată este, cu tot cu

culturile secundare, de 33 000 de hectare. Anul trecut, au fost

recoltate 510 000 de tone. Anul acesta, roşii au fost plantate pe

1600-1700 de hectare, şi este posibil ca recoltarea să poată

înceapă abia la jumătatea lunii august, a mai spus preşedintele,

potrivit căruia este nevoie de condiţii meteo deosebit de

favorabile pentru ca rezultatul de anul trecut, de 120 000 de tone,

să poată fi repetat, pentru că vremea de până acum nu a fost

favorabilă dezvoltării recoltei, din moment ce precipitaţiile

bogate au însemnat multe boli.

Ferenc Ledó a relatat că frigul a cauzat probleme şi în

dezvoltarea castraveţilor pentru conserve, plantate pe aprox.

500-550 de hectare. Recoltarea a început la sfârşitul lunii iunie,

anul trecut recolta a fost de 11 000 de tone.

În ciuda secetei, respectiv a precipitaţiilor abundente,

consideră că situaţia din acest an a recoltelor de ceapă este una

încurajatoare, iar fermierii vor putea recolta chiar şi cu 65 000

de tone de ceapă în plus faţă de anul precedent.

Potrivit preşedintelui organizaţiei, situaţia este bună şi în

ceea ce priveşte legumele rădăcinoase, dar a adăugat că situaţia se

mai poate schimba până la recolta din octombrie. Anul trecut au

fost recoltate 154 500 de tone de legume rădăcinoase – morcov,

pătrunjel, păstârnac, ţelină şi sfeclă – de pe 3850 de hectare.

Suprafaţa pe care se cultivă ardei a scăzut în continuare şi se

află, acum, la sub 600 de hectare, paprika pentru boia fiind

produsă pe 1800-2000 de hectare. Vremea răcoroasă şi ploioasă de

până acum nu a fost favorabilă dezvoltării plantelor. În multe

locuri există boli bacteriene şi fungice, iar în unele locuri

există şi infecţii virale mai serioase. Chiar şi în cazul unei veri

favorabile, se preconizează că anul acesta Ungaria va avea o

recoltă medie. Anul trecut s-au produs 18 000 de tone de ardei şi

19 000 de tone de paprika pentru boia.

În opinia lui Ferenc Ledó, faţă de anul trecut, schimbări

drastice ale preţurilor nu sunt de aşteptat în cazul niciuneia

dintre legume, însă preţurile pot avea loc fluctuaţii mai mici sau

mai mari la nivel de săptămână.

În primăvara acestui an, majoritatea fructelor cultivate în

Ungaria au suferit daune foarte serioase în urma îngheţului, astfel

că producţia de fructe din acest an va fi semnificativ mai mică

decât cea de anul trecut, a mai specificat preşedintele.