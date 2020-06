Secretar de stat ungar: noua fabrică a companiei elveţiene Sensirion va fi construită în Debrecen

Megosztás Tweet



Budapesta, luni, 29 iunie 2020 (MTI) - Compania Sensirion, cu sediul în Elveţia, îşi construieşte fabrica de producţie din Europa Centrală şi de Est, la Debrecen, a anunţat, luni, Levente Magyar, secretar de stat pentru relaţii cu Parlamentul ungar al Ministerului Economiei şi Afacerilor Externe, la conferinţa de presă pentru anunţarea investiţiei, de la Budapesta.

Levente Magyar a declarat că producătorul de instrumente

Sensirion va produce tehnologie de ultimă generaţie în reşedinţa

judeţului Hajdú-Bihar. De asemenea, el a salutat anunţul, deoarece

“guvernul are planuri serioase”, Debrecen fiind oraşul cu cea mai

rapidă dezvoltare din Ungaria. Investiţia nu se bazează pe

susţinerea competitivităţii, deoarece compania a luat decizia încă

înainte de criză, după ce a studiat oportunităţi şi în alte ţări

din regiune, a subliniat secretarul de stat.

Cu toate acestea, guvernul ungar îşi extinde sprijinul pentru

companiile care se pregătesc pentru dezvoltare, în curând va fi

lansat un apel de proiecte pentru a încuraja investiţii de peste

800 000 euro, iar companiile ungare care investesc în străinătate

vor primi, de asemenea, un total de aproximativ 50 de miliarde de

forinţi (140 milioane euro), a adăugat politicianul. Levente Magyar

a declarat că efectele crizei nu trebuie prevenite, ci exploatate,

căci în astfel de cazuri merită să faci paşi mari, mai mari decât

alţii. Dacă reuşim să atragem în Ungaria investiţii străine

directe, semnificative, sprijinind companii ungare, atunci 2020 se

poate încheia cu o rată de investiţii remarcabilă, iar anul viitor

ar putea continua creşterea puternică a economiei, a afirmat acesta.

Johannes Bleuel, vicepreşedintele Sensirion, a declarat că

Sensirion realizează în primul rând senzori de mediu. Aproape toate

aparatele cu care trebuie măsurată calitatea aerului funcţionează

cu astfel de dispozitive, dar senzorii sunt realizaţi, de asemenea,

şi pentru instrumente medicale, spre exemplu, aparatele pentru

ventilaţie mecanică, ajunse în Ungaria în ultimele luni,

funcţionează cu senzori Sensirion.

Potrivit directorului din Ungaria al Sensirion Kft., investiţia

ajunge într-un loc potrivit, deoarece Debrecen este o locaţie

excelentă pentru companiile care doresc să evolueze. Potenţialii

angajaţi trebuie să fie, de asemenea, pregătiţi pentru dezvoltare,

deoarece aproape un sfert din veniturile companiei sunt cheltuite

pentru cercetare şi dezvoltare, a adăugat László Ábrahám.

Fondată în 1998, Sensirion are în jur de 800 de angajaţi şi are

vânzări anuale în valoare de aproximativ 200 de milioane de euro.

Pe lângă Elveţia, compania are filiale în China şi Coreea de Sud,

în Debrecen va fi construită singura fabrică din Uniunea Europeană.

Potrivit unui anunţ postat luni pe site-ul Sensirion, producţia ar

putea începe în a doua jumătate a anului 2021. Iniţial, uzina din

Debrecen va oferi în jur de 50 de locuri de muncă, dar, până în

2025, se aşteaptă un multiplu al acestora.