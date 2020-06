Trianon 100 - Cuvântarea festivă de centenar a prim-ministrului ungar Viktor Orbán - DOCUMENT - partea 2.

Megosztás Tweet



Doamnelor şi Domnilor,

Mulţi s-au prezentat pe parcurs cu dorinţa de a îngropa

Ungaria. Unii au vrut să-i priveze pe nemţi de un aliat, alţii să

se răzbune pe Habsburgi, iar alţii, ar fi îngropat-o pentru profit,

dar au fost şi dintr-aceia care i-au urât dintotdeauna pe unguri.

Ei toţi şi-au dat mâna să ne şteargă de pe faţa pământului. Însă

noi suntem un popor tare de cap, niciodată n-am acceptat să

participăm la propria noastră înmormântare. Nici străbunicii noştri

nu s-au dat bătuţi. N-au îngenunchiat şi n-au cerut graţiere. Noi

am rămas în picioare şi am rezistat. Am îndurat traiul în vagoane,

în lagărele naziste, în gulagul sovietic, am suportat relocările,

Cehoslovacia, Iugoslavia şi pe Ceauşescu. Azi nu mai există nici

Cehoslovacia, nici Iugoslavia şi nici Uniunea Sovietică. Nu mai

există nici Imperiul Britanic, nici cel francez. Şi ce a mai rămas

din ele, tocmai acum se zbate în strânsoarea multiculturală a

fostelor colonii care se răzbună. Nici cei mai mari nu pot scăpa de

dreapta judecată a Istoriei. Şi cum adevărat este că cei ce se

aseamănă se adună, tot atât de adevărat este şi că cei ce nu se

aseamănă, vor fi dezuniţi. Bine s-a spus acum un veac: noi vom fi

prezenţi încă la înmormântarea acelora care au vrut să ne bage pe

noi în mormânt. Dar noi ungurii rămânem aici, de oriunde ar bate

vântul. Vom trăi în continuare, căci aici suntem acasă. Suntem

acasă şi de aceea vom trăi în continuare. Ungurimea, ca şi inima

omului, ba se strânge ba se dilată, dar de fapt trăieşte de o mie

şi unu ani tot acolo unde marii săi întemeietori de ţară i-au

desemnat locul. Apărăm cu demnitate Bazinul carpatic, cea ce este

chiar menirea noastră. Fiecare nou-născut ungur este şi un nou

avanpost. Noi nu ciopârţim, nu schingiuim, nu vindem Bazinul

carpatic, ci-l păstrăm. Trebuie să trăim cu încredere în noi şi cu

demnitatea unui popor care ştie că a dat mai mult lumii decât a

primit de la ea. Performanţele noastre ne îndreptăţesc să ne trăim

istoria în continuare. Şi noi, cei de astăzi, trebuie să ştim că am

avut hotare şi mai defavorabile, şi tot suntem aici.

Stimaţi participanţi la această comemorare,

Am primit în locul Cehoslovaciei şi Iugoslaviei slovaci,

sloveni, croaţi şi sârbi. Şi construim bucuroşi viitorul nostru

comun cu acea Slovacie, Serbie, Croaţie şi Slovenie care este

mândră de identitatea sa naţională. Nouă, popoarelor din Europa

centrală, istoria ne-a dat o şansă, poate ultima, de a păşi într-o

nouă eră, de a ne apăra în faţa ameninţărilor din Vest şi din Est

şi de a ne ridica împreună. În ultimii zece ani le-am demonstrat

vecinilor noştri că vitalitatea împreunată a părţilor naţiunii este

un beneficiu nu doar pentru noi ci şi pentru ei. Numai statul are

graniţe, naţiunea nu. Aşa spune legea. Unii au înţeles, alţii nu.

Cei care n-au înţeles încă, ar face bine să se grăbească, că nu mai

au mult timp.

Doamnelor şi Domnilor,

Avem o istorie de o mie de ani, de aceea ne-am ridicat deasupra

barierelor de “acum” şi “aici”. Vorbind de Pozsony ştim de

Bratislava şi vorbind de Kolozsvár ştim de Cluj. Ştim, căci privim

lumea ca unguri. Vedem patria din înălţimi, dar vedem şi ce se

ascunde sub firul ierbii. Privind lumea ca ungur, accepţi că

slovacul va fi mereu slovac şi românul român. Privind la vecini,

ştim ce ne separă, dar şi ce ne leagă. Privind lumea ca unguri, o

vedem cu ochii lui Sfântul Ştefan. Şi a vedea secolul al XXI-lea cu

ochii lui Sfântul Ştefan înseamnă voinţa de a ridica Bazinul

carpatic împreună cu popoarele care trăiesc aici cu noi. În zilele

noastre am ajuns ţara cu cea mai mare densitate a populaţiei din

Bazinul carpatic. De o sută de ani n-am mai fost atât de puternici.

Construim poduri şi căi ferate, coborând până la Belgrad, şi

construim autostrăzi până sus la Kassa (azi Košice). Forţa noastră

gravitaţională politică, spirituală şi culturală creşte pe zi ce

trece. Ungurii au început să se întoarcă în ţară. În comparaţie cu

Europa de Vest, noi suntem o insulă a păcii şi a securităţii. Şi

pentru a rămâne astfel, construim cu paşi uriaşi o nouă armată a

Ungariei. Puterea înseamnă responsabilitate şi noi suntem

conştienţi de povara acestei responsabilităţi. S-a încheiat era de

o sută de ani de carantină şi de singurătate de după Trianon. Este

reconfortant că avem din nou aliaţi, că avem vecini buni şi că ne

putem pregăti împreună pentru viitor.