Trianon 100 - Cuvântarea festivă de centenar a prim-ministrului ungar Viktor Orbán - DOCUMENT - partea 1.

Megosztás Tweet



Sátoraljaújhely, duminică, 7 iulie 2020 (MTI) - Vă comunicăm în cele ce urmează traducerea oficială în limba română a cuvântării festive de centenar rostit de prim-ministrul Viktor Orbán în data de 6 iunie, în oraşul Sátoraljaújhely.

Staţiile le cunoaştem. Cunoaştem şi patimile staţiilor

Calvarului unguresc de la Sátoraljaújhely. Străbatem totuşi din nou

drumul Crucii. Vrem tămăduire, speranţă şi încurajare. Şi ştim că

numai la capătul drumului vom avea parte de ele. Numai astfel şi

numai aici ne putem ridica deasupra patimilor. Trebuie să ajungem

sus la lumină, acolo unde totul câştigă înţeles. Atât de sus, cât

să putem zări viitorul. Iată de ce am venit astăzi aici.

Orizontul istoriei ungurilor se află la o înălţime milenară. De

aici putem privi împrejur, de aici vedem departe. În dreapta Kassa,

dincolo Szatmárnémeti, în spate Munkács. Privind cu sufletul şi nu

cu ochii, putem vedea şi mai departe. Şi putem privi înapoi, chiar

până la începuturile vremii. Vedem cum dispar şi se pierd în negura

istoriei sutele de popoare migratoare ale marilor stepe. Vedem că

noi, ungurii, nici n-am dispărut, nici n-am pierit, ci prinşi în

cercul popoarelor latine, germanice şi slave ne-am întemeiat o

patrie, păstrându-ne calităţile distincte. Şi ne-am deschis

sufletul la creştinism, am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, i-am

respectat poveţele şi le-am pus la temelia structurii noastre

statale. După cum este scris: “Ţine bine minte că la naştere toţi

oamenii sunt la fel şi că nimic nu te înalţă decât umilinţa şi

nimic nu te înjoseşte decât îngâmfarea şi ura.” Ţara noastră are şi

acum aceeaşi temelie. Am respins pe rând toate atacurile imperiilor

din Apus. Ne-am refăcut după flagelurile devastatoare ale păgânilor

din Răsărit. Noi am reuşit, celelalte popoare ale stepelor nu.

Ne-am luptat, ne-am organizat, ne-am apropriat şi ne-am păstrat

locul în Europa. Statul ungar a fost un stat puternic şi

independent timp de patru sute de ani, timp de patru trianonuri.

Apoi, timp de trei sute de ani, un timp de trei trianonuri, am

luptat împotriva imperiului Otoman. Am pătruns adânc în Balcani,

ne-am bătut pe urmă la graniţele sudice şi ne-am retras luptând

până-n inima Bazinului Carpatic. Şi cu toate că Buda a fost pe mâna

turcilor un timp de unu şi jumătate de trianonuri, turcii nu ne-au

putu zdrobi. Şi după două sute de ani de răzmeriţi şi lupte pentru

libertate înfrânte, timp de două trianonuri, am păşit totuşi peste

pragul secolului XX. ca naţiune parteneră a unui mare imperiu

european.

Doamnelor şi Domnilor,

Cu toate că sute de mii de unguri au căzut pe câmpurile de

luptă, lumea întreagă s-a putut convinge că nici gloanţele şi nici

sabia nu ne pot nimici. Că doborâţi, ne ridicăm din nou şi-n

totdeauna. Venind aici, am trecut pe lângă Piaţa Mamelor Maghiare.

Femeile au un loc al lor pe Calvarul ungurilor. Şi bine este aşa,

căci ele, femeile au compensat totdeauna pierderile sângeroase. Ele

i-au dat patriei ba armate întregi de soldaţi pentru apărare, ba

meşteri făuritori de ţară. Întotdeauna, după nevoi. Lor le datorăm

arta noastră viscerală de supravieţuire şi de ridicare a ţării. Şi

dacă noi suntem campionii supravieţuirii în Europa, tot femeile

maghiare merită mulţumiri. Slavă lor!

Stimaţi participanţi la această comemorare,

Ungaria nu a devenit nici land german, nici vilaiet turcesc şi

nici republică sovietică. Mărturiile indelebile, bisericile şi

catedralele, oraşele cu pieţele lor există şi acum, peste tot. Stau

mărturie că noi ungurii suntem o naţiune care-şi făureşte cultura

şi-şi organizează statul.

Stimaţi participanţi la această comemorare,

Până la urmă, comploturile de la Budapesta au înjunghiat pe la

spate istorica Ungarie milenară. Armata-i paralizată şi desfrânată,

ucis singurul om de stat capabil să salveze ţara, care-i pe mâna

duşmanilor, iar guvernul pe mâna bolşevicilor. Apusul a violat

graniţele milenare şi istoria Europei centrale. Ţara cu frontiere

imposibile de apărat, lipsită de bogăţiile sale naturale, rămasă

fără resurse, a devenit o chilie a condamnaţilor la moarte. Noile

graniţe ale Europei centrale au fost trasate fără scrupule morale,

la fel ca graniţele din Africa sau din Orientul Apropiat. Fapte de

neiertat, pe care nu le vom uita niciodată. Iar când ni s-a părut

că nici francezul, nici englezul îngâmfat şi nici imperiul american

ipocrit nu se pot afunda mai mult în lipsa de scrupule, tot a fost

loc de mai rău. După cel de-al doilea război mondial, ne-au aruncat

cu nepăsare pradă comuniştilor. Cea ce cehii, polonezii şi slovacii

au primit ca răsplată, pentru noi a fost o pedeapsă. Fie o lecţie

pe veci pentru popoarele din Europa centrală!