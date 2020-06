Alegeri în Serbia - Uniunea Maghiară din Voivodina doreşte să păstreze sau să crească numărul aleşilor săi

Megosztás Tweet



Belgrad, luni, 15 iunie 2020 (MTI) - Atmosfera bună din timpul campaniei, satisfacţia electoratului şi modificarea legii electorale contribuie, toate, la posibilitatea păstrării, de către Uniunea Maghiară din Voivodina (VMSZ) a numărului actual de aleşi, sau chiar la creşterea acestuia, atât în cadrul parlamentului, cât şi la nivel local, a subliniat politicianul Bálint Pásztor, care se află pe primul loc al listei candidaţilor din partea VMSZ, cel mai mare partid maghiar din Serbia. Declaraţia a fost făcută luni, pentru agenţia ungară de presă MTI, cu privire la aşteptările pe care le are partidul în ceea ce priveşte alegerile care vor avea loc în Serbia, la data de 21 iunie.

Potrivit specialiştilor, în parlamentul sârb, VMSZ poate avea

cel puţin un reprezentant în plus faţă de cei patru de acum,

totodată poate păstra şi numărul reprezentanţilor pe care-i are în

provincia Voivodina. În prezent, în parlamentul provinciei, format

din 120 de persoane, VMSZ are şase reprezentanţi, printre aceştia

aflându-se şi István Pásztor, preşedintele partidului. La nivel

local, pe lângă cei trei primari maghiari actuali – de la Kanjiža,

Zenta şi Bačka Topola – partidul maghiar din Voivodina ar dori să

aibă încă doi: la Subotica şi la Mali Iđoš, unde VMSZ a mai avut,

în trecut, primari.

Această opinie a specialiştilor este întărită şi de acea

declaraţie a lui Bálint Pásztor, liderul grupului parlamentar al

VMSZ, potrivit căreia “oamenii apreciază ceea ce am făcut până

acum, înţeleg şi simt că reprezentarea intereselor maghiare depinde

de ieşirea lor la vot. Oamenii apreciază faptul că partidele

maghiare care s-au menţinut în ring s-au unit, în sfârşit, şi că

voturile nu sunt împărţite între diversele liste maghiare. Cine

doreşte să voteze o listă maghiară, are o singură opţiune”.

Singura listă maghiară este cea a Uniunii Maghiare din

Voivodina, care se află în cursa electorală atât la nivel naţional,

cât şi la nivel de provincie şi la nivel local, a declarat

politicianul, pentru agenţia ungară de presă MTI.

“Cele trei partide maghiare care mai sunt active în Voivodina

şi-au unit forţele, iar acest lucru reprezintă o mare oportunitate

şi un mare avantaj, care poate fi simţit şi în cadrul întâlnirilor

electorale. Atmosfera din campanie este una foarte bună, atât la

nivelul candidaţilor, cât şi în rândurile electoratului, ceea ce se

reflectă, de exemplu, în numărul mare al celor care vin la

întâlniri, ceea ce nu am avut ocazia să vedem în trecut”, a spus

Bálint Pásztor, referindu-se la celelalte două partide alăturate

Uniunii Maghiare din Voivodina, respectiv Partidul Democrat Maghiar

din Voivodina şi Partidul Unităţii Maghiare.

Reprezentanţii minorităţilor naţionale intră în parlament în

baza a ceea ce se numeşte “prag natural”. Asta înseamnă că numărul

deputaţilor care intră în parlament depinde de câte mandate

obţinute rezultă numărul de voturi primite de către candidaţii

minorităţilor naţionale, fără a fi necesară atingerea pragului

minim de 3%.

Potrivit amendamentului adoptat în urmă cu câteva luni, în

cazul voturilor obţinute de către partidele minoritare, pentru

determinarea pragului natural se va folosi, de acum încolo, un

factor de multiplicare de 1,35. “La modificarea sistemului

electoral am reuşit să evităm ca partidele minorităţilor naţionale

să fie perdanţii reducerii pragului electoral, iar odată cu

intrarea în vigoare a legii cu privire la utilizarea factorului de

multiplicare, am reuşit să obţinem ca, pentru un număr de voturi pe

care îl primim acum, să nu beneficiem de un număr mai mic de

mandate decât în urmă cu patru ani”, a subliniat Bálint Pásztor.

Din cei şapte milioane de locuitori ai Serbiei, aproximativ

3,5% sunt maghiari, ceea ce înseamnă că în ţară trăiesc aproximativ

250 000 de maghiari. Cu toate acestea, VMSZ mizează nu numai pe

voturile maghiarilor, ci şi pe voturile celor care fac parte din

alte naţionalităţi – chiar şi a unor sârbi şi croaţi – care se

regăsesc în programul partidului.