Trianon 100 - Cuvântarea festivă de centenar al prim-ministrului ungar Viktor Orbán - DOCUMENT - partea 1.

Megosztás Tweet



Sátoraljaújhely, duminică, 7 iulie 2020 (MTI) - Vă comunicăm în cele ce urmează traducerea oficială în limba română a cuvântării festive de centenar rostit de prim-ministrul Viktor Orbán în data de 6 iunie, în oraşul Sátoraljaújhely.

Cunoaştem staţiile. Cunoaştem şi dureroasele staţii ale

Calvariei Maghiare din Sátoraljaújhely. Cu toate acestea parcurgem

din nou drumul crucii. Vrem balsam, consolare, speranţă şi

încurajare. Ştim că acestea le putem obţine doar la capătul

drumului crucii. Numai aşa şi numai aici putem să ne ridicăm

deasupra durerilor. Trebuie să ajungem acolo sus, unde se luminează

totul şi totul îşi găseşte sensul. Trebuie să ajungem acolo, de

unde putem vedea viitorul. Cu acest scop ne aflăm astăzi aici.

Pentru maghiar orizontul istoriei se află la o înălţime de un

mileniu. De aici se poate privi în jur, de aici se vede până

departe. În dreapta Katovice, încolo Satu Mare, în spatele nostru

Munkács. Dacă privim cu inima şi nu cu ochii, putem vedea şi mai

departe. Înapoi, până la începutul vremurilor. Vedem cum sute de

popoare migratoare din marea stepă dispar şi se pierd în negura

istoriei. Vedem cum noi ungurii nici nu am dispărut şi nici nu am

pierit, ci încolăciţi de popoare latine, germanice şi slave, ne-am

întemeiat patria păstrându-ne de sine stătători. Ne-am deschis

inimile în faţa creştinătăţii, am ascultat cuvântul lui Dumnezeu şi

ni le-am însuşit ca temei în organizarea statului. Întocmai cum stă

scris: “Ţine bine minte, că toţi ne naştem la fel şi nimic nu ne

ridică, decât smerenia, şi nimic nu ne coboară, decât mândria şi

ura.” Şi astăzi aceste cuvinte constituie fundamentul ţării

noastre. Atacurile imperiilor occidentale le-am respins pe rând.

Ne-am recuperat după loviturile devastatoare ale păgânilor

orientali. Nouă ne-a reuşit ce nu le-au reuşit celorlalte popoare

din stepă. Ne-am luptat pentru locul nostru în Europa, pe care l-am

organizat, l-am adaptat nevoilor noastre şi ni l-am păstrat. Timp

de patru secole, de patru ori cât Trianonul, statul maghiar a fost

puternic şi independent. Apoi, timp de trei secole, de trei ori cât

Trianonul, am luptat împotriva Imperiului Otoman. Pătrunşi mult în

Balcani, apoi la graniţele de sud şi în final retraşi în inima

Bazinului Carpatic. Şi deşi Buda a fost în mâinile turcilor timp de

o sută cincizeci de ani, de noi nu au putut trece. În final am

păşit pe poarta secolului XX în calitate de co-naţiune a unui mare

imperiu european, după două secole – de două ori cât Trianunul –

care au fost măcinate de revolte şi lupte de eliberare înfrânte.

Doamnelor şi Domnilor!

Deşi de-a lungul secolelor sute de mii de maghiari au căzut pe

câmpul de luptă, întreaga lume a putut constata că naţiunea

maghiară nu poate fi înfrântă nici cu gloanţe, nici cu sabie. Şi

chiar de este lovită, se ridică iar şi iar. Am trecut pe lângă

piaţa Mamelor Maghiare. De-a lungul Calvariei Maghiare femeile au

un loc special. Şi este bine aşa, căci pierderile de sânge au fost

recuperate datorită femeilor care au oferit patriei oşteni pentru

apărarea ţării, dar şi maiştri pentru construirea ţării. Au dat

totdeauna exact de ceea ce era nevoie. Femeilor noastre le putem

mulţumi pentru faptul că arta supravieţuirii şi de construire a

ţării este în sângele nostru. Lor le datorăm mulţumiri pentru

faptul că noi suntem campionii europeni ai supravieţuirii. Glorie

femeilor maghiare!

Stimaţi comemoratori!

Nu am devenit nici land german, nici vilaiet turcesc şi nici

republică sovietică. Dovezile de neşters, bisericile şi

catedralele, oraşele şi pieţele centrale stau şi acum mărturie

faptului că noi, maghiarii suntem o mare naţiune clăditoare de

cultură şi organizatoare de ţară.

Stimaţi comemoratori!

În final Ungaria istorică milenară a fost înjunghiată pe la

spate de conspiraţiile budapestane. Armata ei a fost paralizată şi

devastată, singurul bărbat de stat capabil să salveze patria a fost

ucis, ţara a fost dată pe mâna inamicilor noştri, iar guvernul pe

mâna bolşevicilor. Occidentul a violat graniţele şi istoria

milenară a Europei Centrale. Pe noi ne-a înghesuit între graniţe pe

care nu le puteam apăra, ne-a deposedat de comorile noastre

naturale, ne-a îngrădit accesul la resursele noastre, ne-a

transformat ţara în Culoarul Morţii. Au redesenat Europa Centrală

fără remuşcări morale, întocmai cum au redesenat şi graniţele din

Africa şi Orientul Apropiat. Acest lucru nu vom uita niciodată. Şi

când am crezut că nici orgolioasele imperii franceză şi engleză, şi

nici ipocritul imperiu american nu pot să decadă mai mult, s-a

dovedit că au putut. După cel de Al Doilea Război Mondial ne-au

aruncat fără milă pradă comuniştilor. Polonezii, cehii şi slovacii

au primit drept recompensă ce ni s-a sortit nouă drept pedeapsă. Să

fie acest lucru învăţătură veşnică pentru popoarele Europei

Centrale!