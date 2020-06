Trianon 100 - Orbán: Ungaria are iar sorţi de izbândă

Megosztás Tweet



Sátoraljaújhely, sâmbătă, 6 iunie 2020 (MTI) - Nicio altă naţiune din lume nu ar fi reuşit să reziste unui secol ca acesta, iar noi nu numai că am rezistat, ci avem iar sorţi de izbândă - a declarat prim-ministrul Viktor Orbán sâmbătă în oraşul Sátoraljaújhely din nordul Ungariei.

Cu ocazia comemorării a 100 de ani de la Tratatul de la Trianon

a avut loc dezvelirea statuii centenare a Păsării Turul, după care

prim-ministrul a ţinut un discurs în care a subliniat: perioada

celor o sută de ani de singurătate s-a terminat, avem iar aliaţi,

avem vecini buni cu care ne putem pregăti pentru viitor.

El a accentuat ideea că deceniul următor nu va fi cel al

scăderii şi al pierderilor, ci al prosperării şi al construcţiei

ţării. Generaţia noastră are posibilitatea de a întoarce soarta

Ungariei, de a-şi îndeplini menirea să ducă ţara până la poarta

victoriei, însă bătălia finală va trebui dusă de generaţia ce ne va

urma, ei vor fi încredinţaţi să facă paşii finali – s-a exprimat

prim-ministrul, adăugând: nu va fi uşor, dar va merita, pentru că

“pe voi vă aşteaptă vremuri mari”.

El a afirmat: noi, maghiarii, nu am dispărut, nu am pierit, ci

ne-am întemeiat aici o ţară păstrându-ne calitatea deosebită. Am

primit cu inima deschisă creştinismul, am ascultat şi am urmat

Cuvântul lui Dumnezeu şi am făcut din el temelia organizării

statului.

Prim-ministrul a continuat: am rezistat atacurilor imperiilor

din vest, am supravieţuit loviturilor nimicitoare ale păgânilor din

est; ne-am cucerit locul în Europa, l-am adaptat exigenţelor

noastre şi l-am menţinut până azi. Timp de 400 de ani, Ungaria a

fost un stat puternic şi independent, care a luptat apoi 300 de ani

împotriva Imperiului Otoman; după încă 200 de ani îngreunaţi de

răscoale şi lupte pentru libertate nereuşite, am intrat în secolul

20 ca naţiunea parteneră a unui mare imperiu european – a

reamintit, adăugând: cu toate că, de-a lungul secolelor, au căzut

mulţi maghiari pe câmpul de luptă, naţiunea maghiară şi-a dovedit

puterea de a se ridica iar în picioare.

Viktor Orbán a remarcat: în calvarul maghiarilor un rol aparte

revine femeilor, deoarece ele au compensat pierderile de sânge de

fiecare dată, mulţumită lor “purtăm în gene arta supravieţuirii şi

a construcţiei ţării”, lor le datorăm faptul că “suntem campionii

europeni ai supravieţuirii”.

El a accentuat: nu am devenit provincie germană, nici vilaiet

turcesc sau republică sovietică. Noi, maghiarii, suntem o mare

naţiune făuritoare de cultură şi organizatoare de stat – a adăugat.

A evocat şi trecutul recent, când comploturile de la Budapesta

au atacat Ungaria din spate, au dat ţara pe mâna duşmanilor, iar

guvernul pe mâna bolşevicilor, după care “Vestul a violat graniţele

milenare ale Europei Centrale” şi “ne-a înghesuit între frontiere

care nu pot fi apărate, ne-a privat de bogăţiile naturale, ne-a

izolat de resurse, făcând din această ţară o celulă a condamnaţilor

la moarte”. Vestul a redesenat Europa Centrală fără scrupule, ceea

ce nu i-o vom uita niciodată, a declarat Orbán.

El a spus: am crezut că nu putem păţi mai rău de atât, însă

după Al Doilea Război Mondial “ne-au lăsat pradă comuniştilor fără

nicio remuşcare”, împreună cu restul ţărilor din Europa Centrală.

Asta să fie o învăţătură pentru totdeauna popoarelor din această

regiune, a adăugat.

Prim-ministrul a reamintit: “au fost mulţi care s-au oferit

pentru a îngropa Ungaria cu plăcere”, şi-au unit forţele ca să ne

piardă, noi însă am rămas în picioare şi am rezistat. Astăzi nu mai

există Cehoslovacia, nici Iugoslavia, nici Uniunea Sovietică, nu

mai există Imperiul Britanic, nici cel Francez, în timp ce noi

“încă vom fi prezenţi la înmormântarea celor care au vrut să ne

bage pe noi în mormânt”, a accentuat, completând: noi, maghiarii

“am rămas în viaţă pentru că suntem acasă; suntem acasă, deci vom

rămâne în viaţă”.

Viktor Orbán a comparat naţiunea maghiară cu inima umană care

se contractă şi se dilată, şi care trăieşte de 1100 de ani în locul

desemnat de marii întemeietori ai statului, apărând cu demnitate

Bazinul Carpatic. Trebuie să trăim cu încrederea de sine şi cu

ţinuta morală a unui popor care ştie că a dat lumii mai mult decât

a primit de la ea. A adăugat de asemenea: această performanţă ne

îndreptăţeşte să ne continuăm istoria, pentru că “am avut în trecut

graniţe şi mai ciuntite, şi totuşi suntem aici”.

El a declarat: construim cu bucurie viitorul comun împreună cu

Slovacia, Serbia, Croaţia şi Slovenia, ţări mândre de caracterul

lor naţional, istoria a oferit popoarelor din Europa Centrală şansa

de a deschide o nouă epocă, să se ridice împreună. În ultimii zece

ani s-a dovedit că dacă forţa vitală a părţilor naţiunii maghiare

se reuneşte, aceasta este bine şi pentru vecinii noştri, a spus

prim-ministrul.

El a observat: “frontiere are doar statul, nu şi naţiunea”, iar

cei care încă nu au înţeles acest lucru trebuie să se grăbească,

pentru că timpul lor este pe terminate.

Viktor Orbán a amintit: vedem la vecinii noştri aspecte care ne

despart, dar vedem şi ceea ce ne uneşte, iar noi vrem să facem mare

Bazinul Carpatic împreună cu popoarele care trăiesc alături de noi.

El a insistat: în ultimii o sută de ani niciodată nu am fost

atât de puternici, ca acum, forţa noastră politică, spirituală,

economică şi culturală creşte pe zi ce trece, a început

reîntoarcerea acasă a maghiarilor, “suntem o insulă a păcii şi a

siguranţei”. Forţa înseamnă şi responsabilitate, suntem conştienţi

de acest lucru, a adăugat.

Prim-ministrul şi-a exprimat recunoştinţa faţă de comunităţile

naţionale desprinse din trupul ţării pentru fermitatea cu care

acestea au rămas credincioase naţiunii şi pământului natal pe care

trăiesc.

“Ungaria înainte de toate, Bunul Dumnezeu deasupra noastră.

Hai, Ungaria, hai, maghiarii!”, şi-a încheiat discursul Viktor

Orbán.