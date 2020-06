Trianon100 - Preşedintele Parlamentului Ungariei: la centenar trebuie să ne concentrăm pe performanţele din secolul care a trecut

Megosztás Tweet



Budapesta, miercuri, 3 iunie 2020 (MTI) - Potrivit preşedintelui Parlamentului de la Budapesta, la centenarul Tratatului de la Trianon trebuie să ne concentrăm pe performanţele din secolul care a trecut. Într-un interviu publicat miercuri în ziarul "Magyar Nemzet", László Kövér a făcut un rezumat al concluziilor din cele o sută de ani care au trecut de la Trianon încoace.

Oficialul ungar a subliniat că pierderile de teritoriu suferite

au reprezentat, în mod clar, una dintre cele mai mari tragedii din

istoria Ungariei. Pentru faptul că noi am luat în serios faptul că

suntem bastionul Vestului creştin, la început am plătit cu sânge,

iar apoi cu două treimi din ţară, a spus Kövér. A subliniat că la

centenarul de acum trebuie să ne concentrăm pe performanţele din

secolul care a trecut. La faptul că o ţară şi o naţiune care a fost

condamnată la moarte nu numai că trăieşte, ci în plus, regiunile

despărţite în urma Tratatului de la Trianon au reuşit, şi separat,

şi împreună, să prezinte Europei, dar şi lumii, o performanţă care

ne poate face să fim, pe bună dreptate, mândri. “Iar în ceea ce

priveşte viitorul, trebuie să credem în adevărul suprem al lui

Dumnezeu”, a spus.

În ceea ce priveşte ţările vecine, Kövér a arătat că, în cei o

sută de ani care au trecut, naţiunea maghiară a parcurs un proces

de învăţare. Elita intelectuală maghiară era conştientă, încă de

dinainte de Trianon, că într-un sens mai restrâns, noi trăim în

Bazinul Carpatic, iar într-un sens mai larg, în Europa Centrală; şi

şi-a şi exprimat această opinie. Ignorând faptul că cei de aici

împărtăşesc acelaşi destin, nu facem decât să provocăm tragedii

unii altora, iar bucuria de-a face rău cuiva este o bucurie

trecătoare. Noi am realizat acest lucru şi vrem să punem bazele

unei noi ere în secolul 21, una care să se bazeze pe conceptul de

“a plânge împreună şi de a râde împreună”. Este din ce în ce mai

clar că nu trebuie să ne temem unii de ceilalţi, ci de forţele care

vor să ne anuleze identitatea şi suveranitatea naţională, nouă,

tuturor, a explicat preşedintele Parlamentului Ungariei.

Cu privire la ideea autonomiei teritoriale, acesta a spus: de-a

lungul istoriei, statele din Europa de Vest au privit Europa

Centrală cu un dispreţ mai mic sau mai mare, dar au făcut-o mereu

cu dispreţ. Prin urmare, ei nu cred că ceea ce li se cuvine

bascilor, germanilor care trăiesc în Belgia sau suedezilor din

Aland, care aparţine de Finlanda, s-ar cuvine şi maghiarilor de

peste graniţă, a punctat Kövér. Oficialul ungar a adăugat că,

atunci când au fost instituite autonomiile menţionate, în Occident

încă nu a fost la modă negarea identităţii naţionale. László Kövér

a explicat că o zecime din populaţia Uniunii Europene, 50 de

milioane de oameni trăiesc în minoritate pe pământul lor

strămoşesc, dar în ciuda acestui fapt, problemele şi nevoile lor se

află la capătul listelor de la Bruxelles; spre deosebire de

mişcările care duc campanii agresive pentru acceptarea “rătăcirilor

de gen”, a căror tipuri nici nu mai pot fi numărate, sau, un alt

exemplu, cazul imigrării ilegale, împotriva căreia nici nu se mai

poate veni cu critici. În opinia preşedintelui parlamentului

maghiar, toate acestea sunt de înţeles din moment ce, spre

deosebire de comunităţile naţionale, aceste aşa-numite minorităţi

sunt nişte instrumente excelente pentru destructurarea culturii

europene, a cărei condiţie este o centralizare de tip imperial.

Despre acordarea cetăţeniei maghiare etnicilor maghiari de

peste hotare, o decizie luată în urmă cu zece ani, a spus că a dat

un imbold fantastic programelor privind reunificarea naţională

deasupra graniţelor.

Am reuşit să facem ca şi elita politică a unora dintre statele

succesoare să accepte decizia maghiară care promovează

reorganizarea Bazinului Carpatic şi a Europei Centrale ca o singură

zonă economică şi culturală, a spus. În plus, nu s-au confirmat

îngrijorările conform cărora din zonele de peste hotare în care

trăiesc maghiari, va porni un val de migraţie către Ungaria în urma

acordării cetăţeniei, a mai adăugat László Kövér. Dimpotrivă,

identitatea şi puterea morală a celor de peste graniţă a fost

consolidată în mod semnificativ, a spus.