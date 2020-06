Trianon 100 - MSZP: ziua doliului naţional nu poate fi însuşită de un singur partid din Ungaria

Megosztás Tweet



Budapesta, luni, 1 iunie 2020 (MTI) - Naţiunea nu mai poate fi divizată, nu este posibil să fie însuşite sărbătorile noastre naţionale şi nici ziua doliului naţional, a declarat, luni, deputatul Zsolt Molnár, politician al Partidului Socialist Ungar (MSZP), la conferinţa de presă online.

Potrivit vicepreşedintelui Comisiei solidarităţii naţionale din

Parlamentul ungar, Fidesz doreşte să folosească ziua doliului

naţional (4 iunie) pentru a diviza şi pentru a-şi valorifica

propriile obiective. Zsolt Molnár consideră că Fidesz doreşte să

divizeze naţiunea şi să îşi valorifice propriile obiective atunci

când, în locul consensului naţional, prezintă în Parlament

rezoluţia adoptată în proporţie de 100% de către parlamentarii

maghiari ai Bazinului Carpatic, ca într-o dictatură unde există

doar un singur partid.

Trianon, tragedia naţională, nu are apartenenţă politică, la

fel cum nici virusul nu are nici o apartenenţă politică. Trianon

are însă o interpretare corectă – a precizat Zsolt Molnár, adăugând

că Trianon nu a fost un dezastru natural, ci un dictat de pace

nedrept care a pus capăt unui război nedrept.

Potrivit lui Zsolt Molnár, “rănile Trianonului arată spre

trecut”, însă politicienii MSZP sunt în primul rând orientaţi spre

viitor, iar potrivit acestora, soluţia trebuie căutată în viitor.

Potrivit evaluării lui Zsolt Molnár, vindecarea rănilor necesită o

Europă puternică, fără frontiere interne, bazată pe o monedă comună

şi care respectă dreptul popoarelor la autodeterminare, utilizarea

limbii materne şi autonomia culturală.

Deputatul partidului MSZP a menţionat că şi formaţiunea sa

susţine iniţiativa primarului general al Budapestei, Gergely

Karácsony, ca în data de 4 iunie, la ora 16.30 (ora Ungariei),

toată lumea să se oprească timp de un minut pentru a-şi aminti

împreună, cu toţii, de semnarea Dictatului de la Trianon.

MSZP nu este credibil în ceea ce priveşte problemele naţionale,

Fidesz nu consideră pe nimeni credibil în materie de solidaritate

naţională dacă se alătură lui Ferenc Gyurcsány (fostul premier al

Ungariei, politicianul Convenţiei Democrate ), a scris, luni,

într-o declaraţie, György Balla, liderul grupului parlamentar

Fidesz, ca răspuns la mesajul socialistului Zsolt Molnár.

Potrivit lui György Balla, în 2004, Ferenc Gyurcsány a avut cea

mai dură campanie împotriva maghiarilor de peste hotare.

Politicianul a mai subliniat că MSZP nu a susţinut nici noua

Constituţie a Ungariei care prevede: “Ţinând cont de unitatea

naţiunii ungare unite, Ungaria poartă responsabilitatea pentru

soarta maghiarilor care trăiesc în afara graniţelor sale, trebuie

să faciliteze supravieţuirea şi dezvoltarea comunităţilor lor, să

le sprijine eforturile de păstrare a identităţii maghiare”.