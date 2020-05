Coronavirus - Potrivit unui sondaj de opinie, Fidesz îşi menţine popularitatea crescută

Megosztás Tweet



Budapesta, marţi, 12 mai 2020 (MTI) - Fidesz îşi menţine popularitatea crescută, rata ridicată de susţinere se datorează şi faptului că peste 70% dintre cetăţeni sunt mulţumiţi de măsurile luate împotriva epidemiei de coronavirus, se arată într-un comunicat al Institutului "Nézőpont", cu cel mai recent sondaj de opinie realizat, remis agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit comunicatului, 54% din electorat ar vota pe listele

naţionale coaliţia guvernamentală Fidesz-KDNP, faţă de 51% cât au

avut la începutul anului. Coaliţia partidelor de opoziţie ar obţine

38%, cu 16% mai puţine voturi din rândul cetăţenilor care au

declarat că ar participa dacă s-ar organiza alegeri în duminica ce

vine.

Bătălia este mare în rândul partidelor de stânga pentru

locurile fruntaşe: Momentum este în prezent cel mai popular partid

de opoziţie, cu o susţinere de 13%, Coaliţia Democrată, care a fost

activă în luna aprilie, acum, în luna mai, are doar 11%, iar Jobbik

are 9%, sub jumătate din sprijinul pe care l-a avut în primăvara

anului 2018, se arată în comunicat.

Documentul mai arată că grupul format din Partidul Socialist

Maghiar (MSzP) şi partidul Dialog (Párbeszéd) se află la un minim

istoric de 3%, partidul Politica Poate Fi Altfel (LMP) ar obţine

2%, iar Mişcarea Patria Noastră 1%, adică, dacă s-ar organiza

alegeri parlamentare duminică, nici nu ar reuşi să intre în

parlament.

Potrivit institutului, dezamăgirea faţă de partidele de

opoziţie este indicată de susţinerea cu 6% a Kétfarkú Kutya Párt

(Partidului Câinilor cu Două Cozi).

Din sondaj mai rezultă că, în rândul întregii populaţii,

partidele guvernamentale au o popularitate de 43%, ceea ce

reprezintă aproximativ 3,5 milioane de simpatizanţi. Tabăra de

simpatizanţi ai tuturor partidelor care formează coaliţia de

opoziţie are în prezent o susţinere de 26%, adică puţin peste 2

milioane de cetăţeni, se mai arată în comunicat.

Un rol important în creşterea susţinută a popularităţii

partidelor guvernamentale – susţin cei de la Institutului

“Nézőpont” – l-a avut faptul că cel puţin două treimi din populaţie

a fost mulţumită de măsurile luate de guvern în lupta împotriva

epidemiei de coronavirus, din momentul declarării stării de urgenţă.

Potrivit studiului realizat în săptămâna precedentă, joi şi

vineri, specialiştii Institutului scriau că 72% din populaţia

Ungariei este mulţumită şi doar 23% sunt nemulţumiţi de deciziile

guvernului. Chiar şi 41% dintre respondenţii critici la adresa

guvernului consideră că demersurile cabinetului de la Budapesta

împotriva epidemiei au fost potrivite.

Sondajul de opinie al Institutului “Nézőpont” a fost realizat

prin interviuri telefonice, fiind intervievaţi 1000 de persoane în

perioada 7-8 mai. Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia de

peste 18 ani. La realizarea sondajului s-a ţinut cont de sex,

vârstă, regiune, tipul localităţii şi de educaţie. Acest eşantion,

cu un nivel de încredere de 95%, are o marjă de eroare de 3,16%.