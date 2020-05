Viktor Orbán: cei care propagă ştiri false despre Ungaria ar trebui să-şi ceară scuze poporului maghiar

Budapesta, luni, 4 mai 2020 (MTI) - Prim-ministrul Viktor Orbán, preşedintele Fidesz, s-a adresat în câte o scrisoare tuturor liderilor partidelor aparţinând Partidului Popular European (PPE), cu privire la campania de atac şi dezinformare fără precedent împotriva Ungariei, precum şi despre poziţia exprimată de Comisia Europeană, care confirmă ca fiind nefondate acuzaţiile îndreptate împotriva Budapestei, a declarat, luni după amiază, Bertalan Havasi, şeful biroului de presă al prim-ministrului ungar, pentru agenţia ungară de presă MTI. Viktor Orbán a scris: în ultimele săptămâni am asistat la o "campanie de atac şi dezinformare fără precedent" împotriva Ungariei. "Într-o perioadă în care, la nivel mondial, luptăm pentru o acţiune eficientă împotriva epidemiei de coronavirus, când vieţi umane sunt în joc, au lansat un atac coordonat împotriva noastră, fără nicio bază reală. Eu şi ţara mea am fost atacaţi pe nedrept şi în trecut în baza unei propagande ideologice părtinitoare, dar cea de acum a fost cea mai josnică şi mai cinică pe care am trăit-o vreodată. Au ignorat în mod deliberat faptul că au luat în colimator un guvern care tocmai încearcă să salveze vieţi", a punctat preşedintele Fidesz.