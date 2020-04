Consiliul Naţional Secuiesc: Viitorul României nu poate fi construit pe ură

Megosztás Tweet



Cluj-Napoca, miercuri, 29 aprilie 2020 (MTI) - Consiliul Naţional Secuiesc (CNS) a declarat, miercuri, printr-un comunicat, că viitorul României nu poate fi construit pe ură. Consiliul Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc al UDMR i-a solicitat preşedintelui să îşi retragă declaraţia iresponsabilă şi să-şi ceară scuze de la maghiari pentru faptul că a incitat, în mod deschis, împotriva unei comunităţi etnice.

Cele două consilii au reacţionat la discursul de miercuri al

lui Klaus Iohannis. Şeful statului şi-a exprimat opinia după ce

Camera Deputaţilor a adoptat tacit proiectul de autonomie al

Ţinutului Secuiesc şi a declarat că Partidul Social Democrat (PSD),

majoritar în parlament, “se luptă ca să dea Ardealul ungurilor”.

Preşedintele l-a salutat în limba maghiară pe preşedintele PSD şi

l-a întrebat: oare ce i-a promis Viktor Orbán în schimbul acordului?

Potrivit CNS, care a elaborat proiectul de lege pentru

autonomie, mesajul şefului statului este “o incitare deschisă

împotriva acelor cetăţeni ai României, care sunt de etnie maghiară,

o incitare deschisă şi fără motiv împotriva Ungariei vecine, care

încalcă acordului bilateral dintre cele două ţări”.

CNS a subliniat că proiectul de statut al autonomiei Ţinutului

Secuiesc reprezintă un proiect de lege constructiv, care se bazează

pe voinţa secuilor, pe disponibilitatea lor pentru dialog, iar

adoptarea sa ar garanta egalitatea deplină şi efectivă a

drepturilor cetăţenilor din Secuime.

“Nici preşedintele, nici partidele politice româneşti nu au

vreo viziune asupra viitorului. Deşi ar trebui să ştie că viitorul

unei ţări nu se poate construi pe ură”, scrie în comunicatul

consiliului. În acelaşi timp, acesta a subliniat că nu va renunţa

la autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc şi că va continua să

lupte pentru asta şi în viitor, cu toate mijloacele democratice de

care dispune.

Consiliul Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc al UDMR a

reamintit că proiectul de autonomie al Ţinutului Secuiesc a fost

prezentat Parlamentului României în 2004, 2012, 2017 şi 2019,

astfel că nu conţine vreo noutate.

“Fiecare comunitate are dreptul să formuleze şi să reprezinte

nişte obiective politice legitime, iar noi întotdeauna am solicitat

autonomia în mod deschis, clar, în cadrul asigurat de statul de

drept şi de democraţie, şi nu am spus niciodată altceva, decât că

autonomia Ţinutului Secuiesc poate fi realizată în cadrul statului

România, printr-o lege adoptată de Parlament”, se arată în

comunicat.

Consiliul Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc al UDMR a

reamintit că acordarea de autonomie unor comunităţilor nu a fost o

practică necunoscută nici în Evul Mediu. Aşa a primit autonomie, de

la Regele Andrei al II-lea al Ungariei, şi comunitatea săsească din

Transilvania, căreia îi aparţine şi preşedintele Klaus Iohannis.

Această autonomie a făcut posibil ca saşii să construiască oraşe

prospere, iar comunitatea lor să aibă succes în Transilvania.

“Şi noi ne dorim un Ţinut Secuiesc de succes şi ne dorim ca

statul român să recunoască în mod oficial această realitate, că în

această regiune trăiesc, majoritar, oameni care vorbesc limba

maghiară şi care aparţin culturii maghiare”, a punctat consiliul.

Totodată, i-a reamintit lui Klaus Iohannis că este preşedintele

tuturor cetăţenilor români, nu doar preşedintele românilor.

Potrivit Consiliului Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc al

UDMR, preşedintele a făcut clar faptul că nu susţine diversitatea

lingvistică şi culturală, dar nici regionalismul, care este o forţă

motorie importantă pentru orice ţară de succes. A mai punctat,

totodată, că va menţine ca obiectiv obţinerea autonomiei Ţinutului

Secuiesc şi că aşteaptă de la Klaus Iohannis ca acesta să îşi

retragă declaraţia şi “să îşi ceară scuze de la maghiari pentru

faptul că a instigat, prin abuz de putere şi în mod deschis,

împotriva unei comunităţi etnice”.