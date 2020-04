Guvernul Ungariei lansează un nou program de sprijin al exporturilor şi de stimulare a investiţiilor

Megosztás Tweet



Budapesta, miercuri, 15 aprilie 2020 (MTI) - Guvernul Ungariei a decis să lanseze un nou program de sprijin al exporturilor şi de stimulare a investiţiilor, a declarat ministrul ungar de externe şi al comerţului exterior, miercuri, după şedinţa de guvern, pentru agenţia ungară de presă MTI.

Ministrul a explicat că rezultatele pieţelor externe au un

efect determinant asupra performanţelor economiei maghiare, iar în

ultimii ani, companiile maghiare au depus foarte multe eforturi

pentru o participare de succes pe pieţele de export. “Acum trebuie

să apărăm aceste succese”, a adăugat Szijjártó.

În acest scop, Guvernul Ungariei a decis ca Eximbank să lanseze

trei noi produse. Acesta va asigura companiilor maghiare nişte

împrumuturi preferenţiale pentru realizarea de investiţii,

respectiv sub forma unor împrumuturi pentru active circulante, în

aşa fel încât rata dobânzii pentru acestea din urmă să fie, în

cazul unui credit contractat pentru o perioadă de un an, de numai

0,1%. În plus, se va lansa şi un program de garantare şi de

asigurare, care va permite companiilor maghiare să îşi menţină

împrumuturile luate de la băncile comerciale şi care să le

protejeze pe acestea de efectele negative ale plăţilor sosite cu

întârziere de pe pieţele de export, a explicat Szijjártó.

Ministrul de externe al Ungariei a subliniat că, în acelaşi

timp, Uniunea Europeană a făcut posibilă şi acordarea, practic fără

verificări şi fără controale suplimentare, a unor sprijine

destinate investiţiilor acelor companii, care au suferit pierderi

din cauza epidemiei de coronavirus, cuantumul acestora fiind de

până la 800 000 de euro.

De aceea, a fost luată şi o nouă decizie de stimulare a

investiţiilor, potrivit căreia investiţiile companiilor care

funcţionează în Ungaria şi care fac export să fie sprijinite cu o

sumă de până la 800 000 de euro, a spus. Valoarea acestui sprijin

poate ajunge şi până la 50% din investiţia totală, a adăugat Péter

Szijjártó.