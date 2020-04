Viktor Orbán: în persoana lui Helmut Kohl vedem întruchiparea prieteniei germano-maghiare

Megosztás Tweet



Budapesta, vineri, 3 aprilie 2020 (MTI) - Cu ocazia celei de-a 90-a aniversări a naşterii lui Helmut Kohl, "marele cancelar al germanilor", prim-ministrul Viktor Orbán a trimis o scrisoare doamnei Maike Kohl-Richter, văduva politicianului trecut în nefiinţă acum trei ani, a comunicat, vineri, agenţiei ungare de presă MTI Bertalan Havasi, şeful biroului de presă al prim-ministrului.

Helmut Kohl s-a născut la 3 aprilie 1930 şi a ocupat funcţia de

cancelar în perioada 1982-1998.

“La trei ani după dispariţia lui încă păstrez memoria vie a

întâlnirilor pe care am avut onoarea să le am prima dată la Berlin,

apoi în locuinţa dumneavoastră din Ludwigshafen. Cu modestia de

rigoare, îmi permit să-l consider modelul meu, nu numai ca făuritor

al unităţii europene şi al Europei naţiunilor, dar şi pentru modul

în care şi-a fundamentat guvernarea pe noţiunea democraţiei

creştine şi pe ideologia acesteia. Fără moştenirea lui, democraţia

creştină din secolul al 21-lea nu va fi capabilă de reînnoire şi nu

va putea avea succes”, a formulat Viktor Orbán în scrisoarea lui.

El a adăugat: “dincolo de propria mea gratitudine pentru

întâlnirile care m-au onorat şi mi-au îmbogăţit viaţa, pot să vă

asigur că naţiunea maghiară îşi va reaminti mereu cu deosebită

stimă de marele cancelar care, în timp ce a luat toate deciziile

necesare în vederea reunificării Germaniei, nu a uitat niciodată de

popoarele Europei Centrale. Noi, maghiarii, vedem şi astăzi în

persoana lui întruchiparea prieteniei germano-maghiare”.

Amintirea lui îmi inspiră forţă şi în aceste vremuri, în care

ne confruntăm cu evenimente şi sarcini ce pun la încercare toată

omenirea, şi-a încheiat scrisoarea prim-ministrul ungar.