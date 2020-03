Coronavirus - Szijjártó: Ungaria, din nou sub asediul opiniei liberale internaţionale

Budapesta, marţi, 31 martie 2020 (MTI) - "Ungaria este din nou sub asediul mainstream-ului liberal internaţional". Mesajul a fost postat marţi dimineaţă pe Facebook de Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, legat de criticile internaţionale aduse partidelor de guvernământ din Ungaria, pentru mandatul primit marţi, în urma votului din Parlament, ca parte a măsurilor luptei împotriva coronavirusului.

Péter Szijjártó a scris că, nu este nimic surprinzător în

atacul recent “al premierului italian de stânga, care a pierdut

alegerile, al socialiştilor germani, eternul frăţior al marii

coaliţii, al verzilor austrieci, care niciodată nu au cîştigat

alegerile, al comuniştilor din Luxemburg, precum şi al liberalilor

nordici extrem de intoleranţi”. “Când ne protejăm poporul maghiar

de un mare necaz, ei mereu ne atacă”, a scris.

“În urmă cu 10 ani am fost atacaţi de mainstream-ul liberal

internaţional când am trimis acasă FMI, iar în loc de austeritate,

am redus impozitele, în loc de ajutoare, am oferit locuri de muncă

protejând astfel Ungaria de un colaps economic. Am fost atacaţi de

mainstream-ul liberal internaţional şi acum cinci ani când am

respins cotele obligatorii pentru relocarea imigranţilor, am

ridicat un gard la frontiera de sud, am ordonat poliţiei şi armatei

să îl păzească şi astfel am protejat securitatea poporului maghiar.

Mainstream-ul liberal internaţional ne-a atacat şi acum când am

primit un mandat din partea Parlamentului Ungar, ales democratic,

pentru a ne proteja ţara împotriva pandemiei”, a scris ministrul.

Politicianul a considerat că “partidele şi politicienii”

acestui curent ideologic “sunt frustraţi şi invidioşi; aceştia, în

cel mai bun caz, pot doar să viseze la o susţinere socială, pe care

guvernul ungar a dobândit-o cu o majoritate de două treimi, la

ultimele trei alegeri parlamentare”. Péter Szijjártó a mai adăugat

că “partidele şi politicienii mainstream-ului liberal internaţional

sunt profund antidemocratici, deoarece neglijează, sau chiar pun la

îndoială, voinţa poporului maghiar. Voinţa acelor oameni maghiari

cu împuternicirea cărora guvernăm.”