Ziarul "Magyar Nemzet" - Teodor Baconschi: Relaţiile bune sunt în interesul comun al Ungariei şi României

Budapesta, miercuri, 11 martie 2020 (MTI) - Potrivit interviului care a apărut miercuri, în ziarul "Magyar Nemzet", fostul ministru de externe al României, Teodor Baconschi consideră că protejarea vieţii europene bazate pe rădăcinile creştine şi evreieşti reprezintă un interes comun al Ungariei şi României.

Întrebat despre modul în care diplomaţia românească vede

Ungaria, politicianul care în perioada 2009-2012 s-a aflat la şefia

diplomaţiei de la Bucureşti a spus: “atunci când am scăpat împreună

din captivitatea comunistă, am reuşit să adoptăm modelul francez de

reconciliere franco-germană şi am construit un cadru legal realist,

ambiţios”. În opinia sa, această construcţie prezintă câteva

fisuri: polemici cu caracter istoric, izbucniri şi declaraţii

naţionaliste, care depăşesc, uneori, cadrul natural al unei

colaborări bune.

Baconschi crede că elita intelectuală a celor două ţări ar

trebui să îşi asume un rol mai activ cu privire la ideile şi

iniţiativele care ajută la eliminarea prejudecăţilor ostile, în

măsură în care acestea mai există.

“Ungaria are interesul unei relaţii mai bune cu România, iar

acesta este un lucru reciproc. Sigur că pentru acest lucru este

nevoie de un impuls nou, sincer, la fiecare nivel important al

dialogului politic.” Baconschi a subliniat că este în interesul

ambelor state să consolideze proiectul european şi dialogul

euro-atlantic, să dezvolte Europa Centrală şi să promoveze

integrarea şi stabilitatea Balcanilor de Vest.