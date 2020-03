Viktor Orbán: punctul de vedere al maghiarilor cu privire la imigrarea ilegală a devenit opinia europeană comună

Praga, miercuri, 4 martie 2020 (MTI) - Punctul de vedere al maghiarilor cu privire la imigrarea ilegală a devenit opinia europeană comună, însă dacă nu se va continua la modul cel mai hotărât, vor veni probleme mari, a spus premierul ungar Viktor Orbán, miercuri, la Praga, la întâlnirea prim-miniştrilor ţărilor membre ale Grupului de la Visegrád (V4). În 2015, în Ungaria am construit un gard şi "am lansat o politică îndreptată împotriva imigrării musulmane", care este cunoscută, de atunci, de întreaga comunitate europeană şi "pe care o consider una de succes", a declarat şeful guvernului de la Budapesta.