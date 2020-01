Istoricul român Lucian Boia a fost decorat cu Crucea de cavaler a Ordinului de Merit al Ungariei

Bucureşti, marţi, 21 ianuarie 2020 (MTI) - Preşedintele Ungariei, János Áder a acordat istoricului român Lucian Boia Crucea de cavaler a Ordinului de Merit al Ungariei în semn de recunoaştere a activităţii deosebite desfăşurate ca istoric, precum şi a întregii opere prin care contribuie în mod semnificativ la îmbunătăţirea relaţiilor dintre poporul maghiar şi român.

Distincţia a fost înmânată omului de ştiinţă cunoscut pentru

cărţile sale demolatoare de tabuuri şi de mituri, de către

ambasadorul Ungariei la Bucureşti, Botond Zákonyi, în cadrul unei

festivităţi în cerc restrâns organizat, marţi, la Ambasada Ungariei

din Bucureşti.

Istoricul care nu o dată s-a opus concepţiei oficiale române

despre istorie, oglindită în manualele şcolare, şi astfel a devenit

deseori ţinta naţionaliştilor români, a declarat presei ungare că a

fost surprins de distincţia primită de la statul ungar, dar o

primeşte cu plăcere; ştia că lucrările sale sunt citite şi în

maghiară, dar nu şi-a închipuit că se bucură de o asemenea

popularitate.

El a precizat că se consideră un om liber, iar în democraţie

fiecare are dreptul să judece şi să-şi exprime opinia proprie.

Crede că nu există contradicţie între disputele româno-maghiare

despre istorie şi faptul că a primit o decoraţie din partea

statului ungar.

Întrebat fiind că această distincţie îi este înmânată în anul

centenar al Tratatului de pace de la Trianon, când pe ordinea de zi

a parlamentului român se află un proiect de lege care vrea să

decreteze zi de sărbătoare data de 4 iunie, pe care Ungaria o

consideră ca ziua celei mai mari nedreptăţi din istorie, Lucian

Boia a răspuns că nu ştie despre această iniţiativă, dar crede că

românii ar trebui să accepte şi să respecte faptul că Trianon

reprezintă o traumă majoră pentru Ungaria şi pentru naţiunea ungară.

Lucian Boia a afirmat: rezolvarea durerilor din trecut – şi nu

numai în cazul maghiarilor – nu trebuie căutată în trecut, deoarece

istoria nu poate fi schimbată, ci în viitor. “Istoria şi-a

accelerat cursul, schimbările sunt tot mai repezi şi s-ar putea ca

peste două sau trei generaţii să ni se pară foarte departe toate

aceste dispute naţionaliste de secol 19”, a spus istoricul,

adăugând că el crede în Uniunea Europeană care este în curs de

consolidare în care nu vor mai exista graniţe. “Cu toţii suntem

europeni până la urmă, ne asemănăm între noi şi problemele noastre

se aseamănă între ele în mult mai mare măsură, decât cu problemele

celor care trăiesc pe alte continente”, a spus Lucian Boia.

La întrebarea: unde trebuie căutate punctele de plecare ale

unei reconcilieri româno-maghiare, profesorul a spus: poate că este

naiv, dar el consideră relaţiile dintre România şi Ungaria mai

degrabă bune în ansamblu. A recunoscut că există dispute privind

istoria, însă acestea ar trebui rezolvate de istoricii celor două

popoare, aşa cum au reuşit să facă francezii şi germanii.

La observaţia presei că tocmai concepţiile diferite despre

istorice, prezente în manuale, sunt cele care transmit

adversităţile între români şi maghiari de la o generaţie la alta,

Lucian Boia a precizat: din păcate, istoria nu este ştiinţa

adevărului absolut, ci o interpretare ulterioară a unei realităţi

petrecute, influenţată de perspectiva, de cultura, de ideologia

autorului său. El a adăugat: nici el nu consideră de bun augur

faptul că în Europa există atât de multe interpretări ale istoriei.

Istoricii români şi unguri ar trebui să ajungă la o înţelegere cel

puţin în chestiuni esenţiale, pentru a elabora o istorie, chiar

dacă nu oficială, cel puţin conformă principiilor europene.

“Eu am scris istoria pe care am crezut-o de cuviinţă, am

scris-o onest, am încercat să interpretez lucrurile ferindu-mă cât

mai mult de ideologii şi mai ales de naţionalismul extrem care a

făcut atâta rău. Acesta e demersul meu. Aş vrea să pot să schimb

lumea, s-o fac mai bună, mai dreaptă, dar nu am asemenea forţe”, a

conchis istoricul român.

În discursul său laudativ, Botond Zákonyi a subliniat: Lucian

Boia nu rescrie istoria în cărţile sale eseistice care au iscat

controverse mai mult sau mai puţin violente, ci el o regândeşte,

punând evenimentele istorice într-o altă lumină. Nu are o

semnificaţie deosebită faptul că Boia a primit distincţia statului

ungar în anul centenar al Trianonului, deoarece ea ar fi actuală şi

anul viitor, aşa cum ar fi fost de actualitate şi anul trecut, în

acest an însă se condensează această aglomeraţie de probleme care

poartă de obicei numele de “trauma Trianonului”, iar problemele

maghiarilor sunt foarte bine “atenuate” de lucrările lui Boia, a

arătat ambasadorul Ungariei la Bucureşti.

Activitatea de excepţie a lui Lucian Boia a fost recunoscută şi

de Germania prin acordarea unei distincţii de stat, astfel în 2018

el a fost decorat cu Crucea Federală de Merit a Germaniei în grad

de cavaler.