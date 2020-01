Comisia Europeană a înregistrat semnăturile Minority SafePack

Bruxelles, vineri, 10 ianuarie 2020 (MTI) - Semnăturile iniţiativei civice europene Minority SafePack au fost înregistrate în sistemul online al Comisiei Europene, a transmis, vineri, printr-un comunicat Comisia Europeană (CE).

În urma înregistrării, Comisia Europeană are la dispoziţie o

jumătate de an pentru a-şi forma o poziţie şi să ia o hotărâre cu

privire la procesul legislativ. În plus, în Parlamentul European

(PE) va avea loc o dezbatere cu participarea tuturor părţilor

interesate, iniţiativa urmând să fie supusă şi unei dezbateri în

plen.

Informaţia precizează că semnăturile iniţiativei, care cere

sprijin şi protecţie pentru minorităţile autohtone şi comunităţile

naţionale ale Uniunii Europene, au fost depuse online. În decurs de

o lună, CE va iniţia o întâlnire personală, la care comisarii şi

directorii generali ai Uniunii, care se ocupă de tema în cauză, vor

audia reprezentanţii iniţiatorilor şi ai Uniunii Federative a

Naţionalităţilor Europene (FUEN).

Adunarea semnăturilor, iniţiată de UDMR şi coordonată de FUEN,

a fost începută în aprilie 2017, după care, în perioada de un an pe

care l-au avut la dispoziţie, autorităţile competente ale celor 28

de state membre au verificat 1 128 385 de declaraţii de susţinere.

Obiectivul Minority SafePack este ca Uniunea Europeană să ia măsuri

legale privind îmbunătăţirea protecţiei persoanelor care aparţin

minorităţilor naţionale şi lingvistice, precum şi în privinţa

consolidării diversităţii culturale şi lingvistice a Uniunii.

“Depunerea semnăturilor constituie un pas important în istoria

Minority SafePack. Aceasta este condiţia prealabilă pentru a putea

prezenta proiectele noastre personal, în februarie, comisarilor şi

directorilor generali, precum şi pentru a putea înainta proiectele

legislative elaborate de grupul nostru de specialişti”, a afirmat

Loránt Vincze, eurodeputat din partea UDMR şi preşedintele FUEN, în

declaraţia sa transmisă agenţiei ungare de presă MTI.

Deputatul a precizat: dezbaterea plenară care se va desfăşura

în PE este de asemenea o mare oportunitate pentru organizatori. În

cazul în care dezbaterea se va încheia cu o hotărâre favorabilă

susţinerii, aceasta va exercita o presiune puternică asupra

Comisiei Europene în sensul adoptării unei iniţiative legislative

favorabile. Deputatul a vorbit şi despre continuarea activităţii

organizatorilor în capitalele europene, prin care solicită

guvernelor şi parlamentelor naţionale să-şi afirme sprijinul către

Comisie, să afirme că şi ele susţin importanţa legislaţiei privind

minorităţile autohtone.