Oficial ungar: relaţia dintre maghiarii care trăiesc în diasporă şi patria mamă a devenit mai strânsă

Budapesta, luni 6 ianuarie 2020 (MTI) - Am obţinut succese mari în politicile naţionale, începând din 2010, iar relaţia dintre diasporă şi patria mamă a devenit mai strânsă, a declarat, luni, Péter Szilágyi, însărcinatul ministerial responsabil de politicile naţionale în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ungariei la Budapesta.

La ceremonia de deschidere a programului “Kőrösi Csoma Sándor”,

cu ocazia începerii pregătirii celor care din iunie urmează să

plece cu burse în emisfera sudică, politicianul a amintit că,

înainte de 2010, diaspora nu se afla în centrul politicilor

naţionale, dar această abordare s-a schimbat, iar patria mamă oferă

mai multă atenţie şi resurse financiare pentru a sprijini maghiarii

care trăiesc în diasporă.

Acesta a menţionat că şi persoanele care trăiesc în diasporă

simt această preocupare, iar relaţia cu ţara mamă devine din ce în

ce mai apropiată şi mai activă, datorită, printre altele, şi

programului ” Kőrösi Csoma Sándor”.

Péter Szilágyi a precizat că programul “Kőrösi Csoma Sándor” a

fost lansat în 2013 şi, de la an la an, are un succes din ce în ce

mai mare. Iniţial s-a pornit cu 47 de bursieri iar anul acesta

numărul lor a fost suplimentat la 150, programul nu mai este de

şase luni pentru cei care călătoresc în emisfera sudică, ci de nouă

luni. Iar prin faptul că perioada de bursă ţine din luna martie

până în noiembrie, programul a fost adaptat la anul şcolar din

emisfera sudică.

Péter Szilágyi a declarat că în 2020, la fel ca şi anul trecut,

36 de bursieri vor fi trimişi în ţările din emisfera sudică: în

America Latină (Argentina, Brazilia, Chile, Paraguay şi Uruguay)

15, în Australia 18, în Noua Zeelandă doi, în Africa de Sud un

bursier. Trei bursieri, pe lângă sprijinul oferit organizaţiilor

locale maghiare, se vor afla şi în slujba bisericii catolice şi a

celei protestante.

Însărcinatul ministerial responsabil pentru politicile

naţionale a subliniat că activitatea bursierilor participanţi la

programul “Kőrösi Csoma Sándor” este foarte importantă în

consolidarea relaţiei dintre maghiarii care trăiesc în diasporă şi

patria mamă. Bursierii “îndeplinesc sarcini de ambasadori”, “sunt

diplomaţi culturali” care-şi predau cunoştinţele celor din

diasporă. În cadrul programului, bursierii desfăşoară activităţi

educaţionale, organizatorice şi religioase pentru a păstra şi

consolida identitatea maghiară a celor din diasporă, a precizat

politicianul.

Péter Szilágyi a mai subliniat că este mare nevoie de acest

sprijin deoarece, în ultimele decenii, comunităţile în care vor

lucra bursierii s-au micşorat dramatic.