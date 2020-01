A fost arestată românca ce a condus pe contrasens pe şoseaua de centură a Budapestei

Budapesta, joi, 2 ianuarie 2020 (MTI) - Judecătoria Districtului Buda a dispus arestarea româncei care a circulat pe contrasens pe şoseaua de centură M0 a Budapestei, în noaptea dinaintea revelionului - se arată într-un comunicat remis joi de către Judecătoria Districtului Buda agenţiei ungare de presă MTI.

Femeia este suspectată de secţia de poliţie din Szentendre de

ultraj, de periclitarea siguranţei circulaţiei pe drumurile

publice, precum şi de comiterea altor infracţiuni.

În comunicat se precizează că, în data de 31 decembrie, la ora

1 şi 45 de minute, suspecta, care conducea un autoturism cu numere

de înmatriculare româneşti, se deplasa pe şoseaua M0, în zona

Diósd. Din motive necunoscute s-a întors şi şi-a continuat drumul

pe contrasens, din direcţia Diósd spre Csepel.

“Astfel, suspecta a cauzat pericol de accidente persoanelor

care se aflau în trafic şi circulau regulamentar, chiar şi în

condiţiile în care respectau limita maximă de viteză admisă pe

şosea”, se arată în comunicat.

Din cauza suspectei, şoferul unui autoturism care circula

regulamentar, pentru a evita coliziunea frontală cu vehiculul, a

fost nevoit să-şi modifice direcţia de deplasare ciocnindu-se

astfel cu maşina sa de un alt vehicul.

O patrulă de poliţie a încercat să oprească maşina, şoferiţa

însă le-a ignorat semnele, a ocolit patrula şi şi-a continuat

drumul în sens opus traficului. Poliţiştii au luat în urmărire

autoturismul cu maşina de serviciu, l-au depăşit şi, prin difuzor,

au solicitat în mai multe limbi să se oprească, dar femeia nu s-a

oprit.

După aceasta, suspecta a lovit din spate, mai apoi şi din

lateral, maşina poliţiei care circula în faţa sa. Suspecta a

părăsit locul accidentelor pe care le-a cauzat şi pe care le-a

sesizat dar fără să se oprească şi fără să ofere primul ajutor. În

accidente nimeni nu a fost rănit.

La ora 2 şi 35 de minute, la intersecţia dintre şoselele M0 şi

11, poliţia a reuşit să oprească autoturismul şi să ia măsuri

împotriva suspectei. La faţa locului, în urma utilizării aparatului

de testat alcoolemia, rezultatul a fost negativ; după aceasta

poliţiştii au condus femeia pentru prelevare de probe biologice cu

suspiciunea de conducere a unui autovehicul în stare de ameţeală.

Întrucât suspecta este cetăţean român, nu are domiciliu şi nici

reşedinţă în Ungaria, nu are legături în Ungaria, iar pe parcursul

faptei a încercat permanent să se sustragă de sub măsurile

poliţiei, se presupune că, dacă ar fi lăsată liberă pe durata

procesului penal, ar fi de negăsit, s-ar ascunde sau ar fugi. Prin

urmare, după audierea femeii, instanţa a ordonat să fie arestată

până când instanţa de fond, în pregătirea procesului, va lua o

decizie, dar nu mai târziu de data de 2 februarie.

Decizia a fost atacată de suspectă şi de avocatul acesteia,

deci hotărârea nu este definitivă, dar este executorie.