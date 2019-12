Discursul premierului Viktor Orban la cea de-a 30-a aniversare a revoluţiei române, la Timişoara - DOCUMENT (partea 1)

Timişoara, miercuri, 18 decembrie 2018 (MTI) - Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a rostit, sâmbătă, la Timişoara, un discurs la gala organizată cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la izbucnirea revoluţiei care a înlăturat dictatura comunistă din România. Redăm textul complet al discursului lui Viktor Orbán.

Excelenţele voastre, stimate domnule primar, dragi timişoreni,

stimaţi participanţi, doamnelor şi domnilor, bună seara!

Stimate domnule Primar, maghiarii îndrăgesc oraşul

dumneavoastră. Timişoara a fost dintotdeauna o urbe vestită şi

importantă. Acest oraş a fost cea mai importantă fortăreaţă a

Ungariei în lupta împotriva otomanilor, căderea ei însemnând

totodată şi căderea Ungariei. În secolul al XIX-lea, oraşul a

devenit unul din centrele de dezvoltare economică a Ungariei. În

1956 – deja ca parte a României – acest oraş a devenit scena pe

care tinerii români şi maghiari şi-au manifestat solidaritatea unii

faţă de ceilalţi. Un capitol din istoria lumii s-a scris aici, în

acest oraş, parte a României, în 1989. Lumea a învăţat atunci

numele acestui oraş. Timişorenii şi cetăţenii României au transmis

un mesaj important lumii, şi anume că noi, central-europenii, ne

vom recâştiga libertatea, dacă trebuie, chiar cu preţul vieţii.

Onoraţi participanţi, o vorbă veche spune că lumea asta are

două hibe. Prima: nu crede în lucrurile posibile, a doua: crede în

lucrurile imposibile. În 1989 lumea nu credea că românii se vor

revolta împotriva regimului comunist. Vă aduceţi aminte de sintagma

peiorativă “mămăliga nu explodează”? Până la urmă a explodat.

Lucrul aparent imposibil a devenit posibil. Ba mai mult decât atât,

e chiar posibil ca românii şi ungurii să lupte alături unii de

alţii pentru o cauză comună. Această solidaritate are rădăcini

istorice. Noi păstrăm memoria revoluţiei anticomuniste din 1956,

când, împreună cu polonezii, dumneavoastră, maghiarii din România

şi românii, aţi fost cei care, în număr mare, v-aţi alăturat

revoluţionarilor noştri, riscând ani grei de închisoare. Vă

mulţumim pentru solidaritate!

Stimaţi oaspeţi, lumea a crezut vreme de 40 de ani că este

posibil prin compromisuri să ajungi să ai un comunism cu faţă

umană. Lumea n-a crezut vreme de 40 de ani că revolta popoarelor

oprimate va duce la căderea comunismului. Românii au arătat că nu

există niciun fel de compromisuri prin care se poate ajunge la un

comunism cu faţă umană. Românii au arătat, în schimb, că e posibilă

acea revoltă populară care duce la căderea comunismului. Mai mult,

doar aşa este posibil să scapi de comunism. Popoarele din Europa

Centrală au ştiut din totdeauna că marile puteri niciodată nu ne

vor dărui libertatea. Aceste popoare mai ştiu că singurul dar poate

veni numai de la Dumnezeu. Acel dar ne va face mai puternici în

trup şi suflet şi ne va ajuta să avem curajul necesar să ne

câştigăm libertatea. Dacă am fi aşteptat după ajutorul

occidentalilor, trupele sovietice ar mai ţine încă sub ocupaţie

ţările noastre, am fi încă parte la Tratatul de la Varşovia şi am

accepta ca soarta noastră să fie încă decisă la congresele

partidului comunist. Noi, însă, ne-am asumat deciziile şi am vrut

să trăim în libertate, ne-am asumat lupta şi riscurile, iar eroii

şi-au jertfit chiar vieţile. Aceasta este marea noastră mândrie, pe

care o împărtăşim cu polonezii, cu cehii şi slovacii, cu românii şi

cu maghiarii. Glorie eroilor care şi-au dat viaţa aici la Timişoara

şi peste tot în România ca noi să putem trăi în libertate. Acesta

este trecutul nostru comun recent.