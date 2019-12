Timişoara 30 - Orbán: suntem pregătiţi pentru a construi o nouă Europă Centrală

Timişoara, sâmbătă, 14 decembrie 2019 (MTI) - Ungaria este pregătită pentru a construi o nouă Europa Centrală împreună cu vecinii ei, printre care şi cu România, a declarat Viktor Orbán , prim-ministrul Ungariei, sâmbătă seara, la gala festivă organizată cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a izbucnirii Revoluţiei de la Timişoara, în sala de conferinţe a Centrului Regional de Afaceri din acest oraş.

În discursul său, prim-ministrul a definit ca obiectiv

devenirea Europei Centrale una din regiunile cele mai performante

şi cele mai competitive ale lumii, o regiune în care oraşele sunt

legate între ele cu autostrăzi şi trenuri de mare viteză, în care

toată lumea are un loc de muncă, unde forţa de muncă se va

întoarce, şi care se va confrunta cu problema forţei de muncă

venită din Europa de Vest.

“Dacă vom colabora, acest lucru va deveni posibil şi aceasta va

fi noua realitate europeană”, a spus prim-ministrul.

A precizat că Ungaria vrea să iasă din situaţia de a fi în

linia a doua a Europei. Ea vrea să facă parte din ţările europene

în care este cel mai bine să trăieşti, să creezi, vrea să producă

folosind cele mai noi tehnologii, vrea să aibă mediul natural cel

mai plăcut şi mai curat, şi vrea să rămână una din ţările cu cel

mai ridicat grad de siguranţă din lume, a detaliat Viktor Orbán,

adăugând că ar fi bine ca munca oamenilor maghiari să fie cel puţin

tot atât de valoroasă ca a celor care nu au fost asupriţi de

comunism.

În opinia sa, aceste obiective pot fi atinse mai uşor împreună

cu statele vecine decât de unul singur.

A spus că vede o mare şansă pentru ca românii şi maghiarii să

aibă scopuri comune în viitor.

Despre evenimentele de la Timişoara de acum 30 de ani, Viktor

Orbán a spus: mesajul transmis de timişoreni şi de cetăţenii

României a fost că popoarele din Europa Centrală îşi vor recâştiga

libertatea chiar cu preţul vieţii. În 1989 a reieşit că este

posibilă chiar şi solidaritatea între români şi maghiari, când e

vorba de libertate, a adăugat prim-ministrul, subliniind că, în

1956, revoluţionarii maghiari au primit cel mai mare sprijin de la

români – după polonezi şi maghiarii din Transilvania.

Prim-ministrul a amintit şi faptul că politica mondială a

crezut timp de patru decenii în posibilitatea de a îmblânzi şi de a

corecta comunismul, locuitorii României însă au demonstrat că acest

lucru nu este posibil nici măcar prin compromisuri.

Popoarele Europei Centrale au ştiut tot timpul – a continuat

vorbitorul – că libertatea nu le va fi dat cadou de marile puteri

niciodată. “Dacă i-am fi aşteptat pe occidentali, am trăi şi acum

sub ocupaţia trupelor ruseşti, am fi membrii Tratatului de la

Varşovia şi viitorul nostru ar fi decis la congresele Partidului

Comunist. Noi însă am vrut să trăim în libertate (…), iar eroii

noştri şi-au jertfit şi sângele pentru ea”, a spus prim-ministrul.

Apreciindu-l pe László Tőkés, Viktor Orbán a formulat astfel:

“ne-am adunat aici şi pentru a-l elogia pe episcopul László Tőkés”

şi “considerăm că avem obligaţia să spunem şi să respectăm

adevărul, suntem îndatoraţi în primul rând unor personaje cum a

fost László Tőkés”.

Dacă un tânăr preot reformat nu ar fi avut curajul să se

împotrivească puterii, ar fi trebuit să aşteptăm încă mult timp

pentru iscarea scânteii care a aruncat în aer întreg sistemul.

“Glorie lui László Tőkés”, a încheiat prim-ministrul discursul

său.