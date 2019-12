Prim-ministrul Ungariei a deschis în Japonia o expoziţie compusă din opere de artă maghiare

Tokyo, joi, 5 decembrie 2019 (MTI) - Viktor Orbán a deschis joi, în Muzeul de Arte din Tokyo, o expoziţie compusă din opere de artă maghiare. În discursul său, el a subliniat: maghiarii trebuie să demonstreze că lumea are de câştigat dacă există maghiari. Cu ocazia evenimentului, prinţesa Tsuguko Takamado a evocat că îşi aminteşte foarte bine de vizita sa în Ungaria cu mai bine de zece ani în urmă şi că această expoziţie va întări şi mai mult relaţiile maghiaro-japoneze.

La inaugurarea expoziţiei intitulate “Comori de la Budapesta:

capodopere europene şi maghiare din Muzeul de Arte din Budapesta şi

din Galeria Naţională a Ungariei” prim-ministrul a subliniat: un

japonez i-ar înţelege cu greu pe maghiari, pentru că Japonia este o

mare naţiune, are o suprafaţă de patru ori mai mare decât cea a

Ungariei şi o populaţie de zece ori mai mare. Un japonez crede

probabil că oamenii japonezi au existat, există şi vor exista

întotdeauna, lumea nu poate fi imaginată fără ei.

El a adăugat: în schimb, maghiarii constituie o naţiune mai

mică decât cea japoneză, de aceea suntem frământaţi de ideea că

lumea, omenirea pot fi imaginate şi fără Ungaria, fără maghiari.

“Coşmarul nostru recurent” este că într-o zi va apărea Dumnezeu în

Ungaria şi ne va întreba de ce suntem pe lumea asta, iar dacă noi

nu putem să-i dăm un răspuns, ne şterge din marea carte în care

sunt notate toate naţiunile, s-a exprimat prim-ministrul.

În opinia sa, maghiarii sunt atât de inovatori, sunt capabili

de atâtea creaţii de nivel mondial din care unele se pot vedea şi

în expoziţie, pentru că vor să demonstreze că lumea are nevoie de

ei, ea are de câştigat dacă există maghiari. Din acest motiv avem

atât de mulţi laureaţi maghiari ai premiului Nobel, atât de multe

medalii de aur la Jocurile Olimpice, din această cauză avem

asemenea lucrări de artă, toate transmit mesajul că “maghiarii îşi

revendică un loc sub Soare”.

Viktor Orbán a evocat şi investiţiile şi dezvoltările

remarcabile pe plan cultural, care se află în curs de desfăşurare

la Budapesta: “construim un cartier muzeal fantastic”, în cadrul

căruia două clădiri sunt proiectate de arhitecţi japonezi, în urma

unui concurs internaţional de proiecte.

Expoziţia din Japonia poate fi vizitată până la mijlocul lunii

martie 2020, ea conţine un număr de 130 de opere de artă cuprinzând

patru secole din istoria artei. Expoziţia a fost organizată cu

ocazia aniversării a 150 de ani de la stabilirea legăturilor

diplomatice între Ungaria şi Japonia.