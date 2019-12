PIB Ungariei înregistrează o creştere anuală de 4,8 în acest an, iar în anul viitor se aşteptă la o creştere de 4 la sută

Budapesta, luni, 2 decembrie 2019 (MTI) - Cifra de creştere anuală a economiei Ungariei va fi probabil 4,8 la sută anul acesta, iar pentru anul viitor Ministerul Finanţelor preconizează o creştere a PIB cu 4 la sută; creşterea economiei mondiale se va încetini, nu va fi recesiune, însă ritmul creşterii se va diminua - a spus ministrul finanţelor Mihály Varga luni, la o conferinţă de presă după reuniunea Consiliului Naţional de Competitivitate.

Ministrul finanţelor a subliniat: trebuie bine gândit cu ce

măsuri poate fi influenţat acest proces, de exemplu prin extinderea

cercetării şi dezvoltării, sau prin regândirea situaţiei regiunilor.

El a relatat că reuniunea de luni a Consiliului Naţional de

Competitivitate a abordat două teme mari, pe de o parte propunerile

cu privire la digitalizare a Uniunii Bancare Ungare, pe de altă

parte perspectivele calitative ale atragerii în Ungaria a

capitalului productiv străin.

Mihály Varga a spus: în privinţa afluenţei capitalului

productiv străin ţara are o situaţie foarte bună, în ultimii cinci

ani am avut trei ani în care am fost capi de listă în zona noastră,

din punctul de vedere a ratei capitalului productiv importat

raportat la PIB.

Ministrul a subliniat: în viitor însă, aprecierea capitalului

productiv venit din străinătate nu va avea în vedere în primul rând

crearea de locuri de muncă, ci mai mult criterii calitative, cum ar

fi cercetarea şi dezvoltarea, respectiv sprijinirea schimbării

tehnologiei. Consiliul va continua dezbaterea acestei tematici la

proxima sa reuniune, în 17 decembrie – a adăugat ministrul

finanţelor.

Mihály Varga a precizat: în vederea creşterii economiei, în

anii următori trebuie atrase investiţii străine în tot mai multe

ramuri ale industriei, iar capitalul productiv străin trebuie să

joace un rol mai important şi în alinierea regiunilor mai puţin

dezvoltate ale ţării.

Mihály Varga a subliniat: digitalizarea serviciilor financiare

poate contribui substanţial la consolidarea competitivităţii

Ungariei. Ministrul finanţelor a scos în evidenţă faptul că Uniunea

Bancară Ungară a elaborat un pachet de propuneri cuprinzând 22

puncte privind digitalizarea, destinat îmbunătăţirii serviciilor

bancare din ţară.