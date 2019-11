Mihály Varga: Ungaria este dispusă pentru a începe tratativele de aderare la Banca de Dezvoltare Eurasiatică

Moscova, 29 noiembrie 2019 (MTI) - Ungaria este dispusă pentru a începe tratativele de aderare la Banca de Dezvoltare Eurasiatică ca membră cu drepturi depline, a declarat ministrul finanţelor Mihály Varga vineri, la Moscova, cu ocazia conferinţei anuale a băncii.

“În urma negocierilor prealabile, Ungaria şi-a exprimat

disponibilitatea de a adera la Banca de Dezvoltare Eurasiatică. Am

explicat conducerii băncii: guvernul ungar a hotărât că este

pregătită să devină membră cu drepturi depline a acestei instituţii

financiare”, a declarat ministrul.

Aderarea la banca de dezvoltare, prezentă în momentul de faţă

în şase state şi pe o piaţă de 185 milioane, ar putea aduce

întreprinderilor din Ungaria noi pieţe şi resurse, iar pentru

economia maghiară noi oportunităţi de investiţii.

Varga a explicat că tratativele de aderare ar putea fi

încheiate în anul 2020. Aderarea înseamnă o oportunitate

excepţională pentru colaborarea între Europa Centrală şi zona

eurasiatică, precum şi pentru dezvoltarea infrastructurii de

transport, a industriei şi a resurselor de energie regenerabile.

Dacă tratativele de aderare vor avea un rezultat pozitiv,

Ungaria poate deveni membră a unei societăţi financiare puternic

capitalizate care, potrivit evaluării agenţiilor de rating, dispune

de un profil financiar bine definit, funcţionarea ei corespunde

exigenţelor internaţionale, şi participă la dezvoltarea ţărilor

interesate prin proiectele sale de finanţare.

Creşterea economică a Ungariei din ultimii ani se datorează

printre altele nivelului ridicat al consumului intern şi al

investiţiilor, ceea ce constituie un obiectiv de menţinut, pentru

care este nevoie şi de noi investitori străini, a subliniat

ministrul.

Vorbind despre mediul investiţiilor din Ungaria, Mihály Varga a

relatat: Ungaria dispune în momentul de faţă de economia cu cel mai

mare ritm de creştere în Uniunea Europeană, datoria publică

raportată la PIB scade de la an la an, statul promovează o politică

de taxe şi de sprijinire favorabilă întreprinzătorilor, fiind în

acelaşi timp una din ţările cele mai stabile ale Europei. El a

adăugat că, datorită stabilităţii politice şi unei politici

economice previzibile, rata investiţiilor poate atinge în acest an

30 la sută, după ce anul trecut rata a fost de 25%.

În prezent, statele membre ale Băncii de Dezvoltare Eurasiatice

sunt Rusia, Belarus, Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan şi Tadjikistan.