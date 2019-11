Victorie maghiară la gala Premiilor Internaţionale Emmy

Washington, marţi, 26 noiembrie 2019 (MTI) - Victorie maghiară, luni seara, la decernarea Premiilor Internaţionale Emmy (International Emmy Awards), Marina Gera a obţinut premiul la categoria cea mai bună actriţă.

Pentru interpretarea rolului principal din filmul “Iarnă

eternă” (Örök tél), regizat de Attila Szász, i-au fost recunoscute

meritele actriţei Marina Gera.

Se întâmplă pentru prima dată ca din Ungaria să fie

nominalizată o creaţie în această prestigioasă competiţie

internaţională de televiziune, care recunoaşte cele mai bune

producţii de televiziune realizate în afara Statelor Unite.

Cel de-al doilea film de televiziune nominalizat din

Ungaria,”Trezor”, a concurat la categoria Cel mai bun mini serial

de televiziune, dar nu a fost premiat. Scenariile pentru ambele

filme au fost semnate de Norbert Köbli şi au fost produse de Tamás

Lajos.

“Felicitări Marinei Gera pentru interpretarea excelentului rol

premiat, precum şi creatorilor: scenaristului Norbert Köbli,

regizorului Attila Szász, directorului de imagine András Nagy,

producătorului Tamás Lajos şi întregii echipe! Sunt mândru de

faptul că producţia de film de televiziune din Ungaria a obţinut un

premiu internaţional important, artiştii maghiari se află în

centrul atenţiei cu o poveste care prezintă întregii lumi propria

noastră istorie. Consider că este important să consolidăm în

continuare formatele de televiziune şi să realizăm producţii de

înaltă calitate, de succes şi atractive publicului. Sper ca acest

premiu valoros să ridice prestigiul filmelor de televiziune în

ochii creatorilor autohtoni şi că acestea vor concura cu subiecte

de televiziune din ce în ce mai bune”, se arată în comunicatul

comisarului guvernamental responsabil pentru dezvoltarea industriei

cinematografice din Ungaria, Csaba Káel, remis agenţiei ungare de

presă MTI.

Academia Internaţională de Arte şi Ştiinţe în domeniul

Televiziunii (International Academy of Television Arts and Sciences

– IATAS), care acordă Premiile Internaţionale Emmy, a decernat un

trofeu moderatoarei Christiane Amanpourt, de la canalul de ştiri

american CNN şi de la PBS, serviciul public de televiziune din SUA.

Alături de ea, a mai fost acordat premiu şi celor doi regizori,

David Benioff şi D.B. Weiss, de la canalul american HBO pentru

serialul de televiziune Urzeala tronurilor (Game of Thrones), care

a fost difuzat în peste 200 de ţări.