Cadre didactice maghiare: evoluţiile recente din învăţământul maghiar din Ucraina sunt îngrijorătoare

Ujhorod, vineri, 22 noiembrie 2019 (MTI) - Preşedinţia Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din Ucraina Subcarpatică şi-a exprimat, printr-o scrisoare, îngrijorarea cu privire la evoluţiile nefavorabile care au avut loc recent în privinţa învăţământului în limba maghiară din Ucraina.

Potrivit declaraţiei care a apărut, vineri, pe portalurile

maghiare de ştiri din Ucraina Subcarpatică, “Uniunea este

îngrijorată din cauza evenimentelor din ultimele săptămâni, care

afectează învăţământul maghiar din Ucraina, printre acestea

amintind încetarea editării de manuale şcolare maghiare, reducerea

drastică a numărului de ore de limba maternă şi de limbi străine în

clasele primare, respectiv faptul că activitatea facilitatorilor

din programul Petőfi în Ucraina devine imposibilă prin măsurile

luate de autorităţile statului”.

“A trecut o jumătate de an de când Ucraina are un nou

preşedinte şi au trecut peste o sută de zile de când ţara are un

nou parlament şi un nou guvern, dar nu au avut loc schimbări

pozitive în ceea ce priveşte reabilitarea învăţământului în limba

maghiară”, a constatat preşedinţia Uniunii.

Colaborarea cu fosta conducere a Ministerului Educaţiei, care a

început înainte de alegeri, a avut puţine rezultate, iar problemele

de bază nu au fost rezolvate. Deoarece noua conducere nu a iniţiat,

deocamdată, nicio negociere de fond, preşedinţia Uniunii a decis să

solicite, printr-o scrisoare deschisă, de la noul ministru al

Educaţiei, informaţii cu privire la planurile pe care ministerul le

are cu privire la viitorul editării manualelor în limba maghiară.

În spiritul hotărârii Comisiei de la Veneţia, Uniunea va face o

listă cu toate problemele pe care le are învăţământul în limba

maghiară în Ucraina Subcarpatică, precum şi soluţiile propuse de

organizaţie, respectiv va iniţia negocieri cu ministerul în vederea

soluţionării lor.