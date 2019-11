Tunul de bronz al revoluţionarului paşoptist Gábor Áron, expus la Budapesta

Budapesta, luni, 18 noiembrie 2019 (MTI) - Singurul exemplar autentic al tunului de bronz turnat de revoluţionarul paşoptist Gábor Áron, se află expus de luni la Institutul şi Muzeul Militar din Budapesta. Tunul şi cele 60 de artefacte din perioada 1848-1849, aflate în patrimoniul Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, vor putea fi admirate timp de jumătate de an în capitala ungară.

“Gábor Áron a fost un erou în persoana căruia regăsim şi

ingeniozitate secuiască. În perioada Războiului de independenţă a

realizat aproximativ 70 de arme de artilerie dintre care a rămas

doar un singur tun, acesta fiind găsit în 1906 la Târgu Secuiesc în

timpul unor lucrări de reparaţii la reţeaua de apă. În 1923 tunul a

fost dus la Muzeul Naţional Secuiesc iar apoi, în 1971, mutat la

Bucureşti. În cele din urmă, în 2010, a fost readus la Sfântu

Gheorghe”, a declarat, luni, Hunor Kelemen, preşedintele UDMR, la

vernisajul expoziţiei de la Institutul şi Muzeul Militar din

Budapesta.

După cum a explicat politicianul, pe lângă tun sunt expuse

artefacte din Revoluţia paşoptistă cum ar fi: şaua generalului Kiss

Ernő, pipa lui Deák Ferenc, sipca pentru ţigări a lui Kossuth

Lajos, bastonul generalului Bem József, coşuleţul realizat de

Zathureczky István în închisoarea din Kufstein. Hunor Kelemen a

subliniat că semnificaţia obiectelor expuse este aceea că ele au

fost folosite sau create chiar de personalităţile istoriei maghiare.

Tunul de bronz a fost descoperit după aproape 60 de ani de la

înfrângerea Revoluţiei, iar în 1971, înainte de a fi transportat la

Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti, doi

meşteşugari din Sfântu Gheorghe au turnat două replici: una dintre

ele a fost amplasată în curtea Muzeului din Târgu Secuiesc, iar

cealaltă în curtea Muzeului din Sfântu Gheorghe. Tunul original a

fost readus la Sfântu Gheorghe abia în 2010, după îndelungate

negocieri politice.

“În 2009, am devenit ministru al culturii din România, fiind

primul etnic maghiar în această funcţie, şi mi-am propus ca una

dintre primele mele obiective să fie recuperarea relicvei

secuieşti. În prima fază am reuşit doar temporar, apoi, în 2014, am

devenit din nou ministru şi atunci am putut finaliza procedura şi

procesul administrativ. Gábor Áron a fost un exemplu deja pe

parcursul vieţii sale, iar după moarte, acesta a devenit legendă.

Cântecul revoluţionar despre tunul de bronz s-a intonat deja în

timpul Revoluţiei în Transilvania, iar romancierul Jókai a scris o

nuvelă despre Gábor Áron”, a punctat Hunor Kelemen.

Tunul de bronz va fi expus până la data de 30 iunie 2020 la

Institutul şi Muzeul Militar din Budapesta, care a împlinit vârsta

de 101 ani. În acest timp, clădirea Muzeului Naţional Secuiesc din

Sfântu Gheorghe, proiectată de arhitectul Kós Károly, va fi

renovată, iar tunul va reveni în vara anului viitor. La ceremonia

de inaugurare de luni au participat: Szilárd Németh, secretar de

stat în Ministerul Apărării din Ungaria, Mihály Vargha, directorul

Muzeului Naţional Secuiesc, respectiv Katalin Radnainé Fogarasi,

directorul general al Institutului Naţional al Patrimoniului din

Ungaria.