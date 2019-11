Alegerile prezidenţiale - UDMR încurajează simpatizanţii să voteze după propria conştiinţă

Cluj-Napoca, miercuri, 13 noiembrie 2019 (MTI) - UDMR îşi încurajează simpatizanţii să voteze după propria conştiinţă în turul doi al alegerilor prezidenţiale din 24 noiembrie.

Decizia a fost anunţată, miercuri, de către Hunor Kelemen,

preşedintele uniunii, după întrunirea Consiliului Permanent al

Uniunii (CPU) de la Cluj-Napoca.

Hunor Kelemen a declarat că în cele trei zile care s-au scurs

de la primul tur al alegerilor prezidenţiale, niciunul dintre

candidaţii care participă la turul doi nu a contactat UDMR pentru a

solicita sprijin din partea uniunii. “În aceste condiţii, nu putem

şi nu vrem să facem campanie pentru niciunul dintre candidaţi. Ne

bazăm pe înţelepciunea electoratului. Îi încurajăm să participe la

scrutin, pentru că de fiecare dată asta le recomandăm, şi să voteze

după propria conştiinţă”, a precizat politicianul.

În turul doi al alegerilor prezidenţiale, candidatul Partidului

Naţional Liberal (PNL), actualul preşedinte Klaus Iohannis şi

candidata Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dancilă,

schimbată în octombrie din fruntea guvernului, îşi vor măsura

puterile.

Răspunzând la o întrebare, Hunor Kelemen a declarat că, în

ciuda tuturor nemulţumirilor şi supărării sale, personal va vota

candidatul a cărui formaţiune politică aparţine Partidului Popular

European (PPE) (Klaus Iohannis).

Preşedintele UDMR a vorbit şi despre faptul că CPU a analizat

rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale. Acesta a

declarat că, ţinând cont de circumstanţele date, în contextul

politic şi social dat, procentul de vot de 3,9% obţinut de

candidatul UDMR poate fi considerat un rezultat bun. El a mai

adăugat că, în 2016, UDMR a rupt tendinţa scăderii voturilor

obţinute, iar de atunci, obţine rezultate mai bune la fiecare

scrutin faţă de alegerile anterioare similare.

Răspunzând la întrebarea unui jurnalist, politicianul a

declarat că, ţinând cont de ponderea de 6,5% a maghiarilor din

România, 3,9% este un rezultat bun pentru că sunt alegeri

prezidenţiale, când o parte dintre maghiari votează utilitar. Îşi

exprimă votul în favoarea unui candidat care are şanse să câştige

alegerile. “Nu spunem că am obţinut o victorie, asta am putea spune

dacă aş fi câştigat alegerile. Spunem că am obţinut un rezultat bun

“, a explicat Hunor Kelemen.

În ceea ce priveşte întrebarea, dacă UDMR este pregătit să

coopereze cu Partidul Civic Maghiar (PCM) şi cu Partidul Popular

Maghiar Transilvania (PPMT) pentru a obţine un rezultat bun la

alegerile locale şi parlamentare de anul viitor, Hunor Kelemen a

declarat: “Am colaborat şi în 2014, şi în 2016, şi nici în 2020 nu

va depinde de noi”. Acesta a mai adăugat că din exterior se pare că

ambele partide mici au probleme interne. “Dacă acestea vor fi

rezolvate, putem să ne ocupăm şi de viitor”, a declarat Hunor

Kelemen.