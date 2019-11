Ziua limbii maghiare a fost sărbătorită la New York cu ansambluri folclorice ale ceangăilor din Moldova

Budapesta, luni, 11 noiembrie 2019 (MTI) - Ziua limbii maghiare a fost sărbătorită la New York prin prezentarea unor ansambluri folclorice ale ceangăilor din Moldova. Prezentarea diversităţii culturii maghiare a avut loc în acest week-end, la cea de-a 4-a ediţie a Festivalului Patrimoniului Maghiar, se arată într-un comunicat al organizatorilor remis agenţiei ungare de presă MTI.

Comunicatul reaminteşte, că 13 noiembrie este sărbătoarea

limbii maghiare deoarece, în anul 1844, în această zi a fost

adoptată legea în urma căreia limba maghiară a devenit limba

oficială a Ungariei. Din respect pentru această dată, a fost

organizat vineri şi sâmbătă, pentru a patra oară, Festivalul

Patrimoniului Maghiar, care are ca scop prezentarea diversităţii

culturii maghiare. Evenimentul a fost organizat de Casa Maghiară

din New York în colaborare cu Uniunea Asociaţiilor de Artă Populară

şi Centrul Cultural Maghiar din New York.

În cadrul festivalului a fost prezentată, într-o expoziţie de

fotografie, arhitectura lui Marcell Brauer, a concertat Orchestra

Bajdázó, a fost inaugurată expoziţia de ceramică a Mariei Petrás, a

fost organizată, de asemenea, o prezentare gastronomică cu

preparate specifice ceangăilor, precum şi ateliere artizanale.

Copiii şi adulţii au avut ocazia să înveţe paşi de dansuri populare

sub îndrumarea membrilor din ansamblurile folclorice ale ceangăilor

şi, de asemenea, au putut fi vizionate lucrările inspirate din

motive populare maghiare ale designerilor de modă Melinda Madarász

Meyke şi Zita Attalai.

Invitata de onoare a festivalului a fost Mária Petrás,

cântăreaţă şi ceramistă, originară din regiunea ceangăilor din

Moldova, distinsă cu Premiul “Prima Primissima” şi Premiul pentru

“Patrimoniul Maghiar”. Ceramista imortalizează în lut gândurile

sale despre relaţia dintre Dumnezeu şi om, iar la festival a vorbit

despre rădăcinile sale şi despre valorile comunităţii. În cadrul

concertului său, “De la răsărit la apus”, Mária Petrás şi orchestra

sa au interpretat cântece sacre, cântece legate de diferite

obiceiuri, balade şi melodii de dans într-un aranjament

instrumental tradiţional moldovenesc, însoţiţi de cuplul de

dansatori tradiţionali ceangăi: Paulina Benke şi Pál Benke.