Cimitirul militar din Valea Uzului - Consultările experţilor din România şi Ungaria au fost amânate pentru sfârşitul lunii octombrie

Cluj-Napoca, joi, 3 octombrie 2019 (MTI) - La solicitarea părţii române, vizita comună în cimitirul militar din Valea Uzului a autorităţilor ungare şi române, responsabile de îngrijirea mormintelor militare, a fost amânată pentru sfârşitul lunii octombrie, a anunţat joi, portalul de ştiri transilvan, Maszol.ro.

Portalul a fost informat de către căpitanul Melinda Várkonyi,

ofiţer de comunicaţii al Institutului şi Muzeului Militar din

Ungaria (HM HIM). Căpitanul a transmis că vizita comună în Valea

Uzului, planificată iniţial pentru luna septembrie, a fost amânată,

la cererea părţii române, pentru ultima săptămână a lunii

octombrie. Partea ungară nu a făcut referiri la motivele amânării,

dar publicaţia Maszol.ro ştie că Oficiul Naţional pentru Cultul

Eroilor (ONCE) nu a primit răspuns din partea misiunilor externe

ale ţărilor care, după cunoştinţele lor, ar avea soldaţi care se

odihnesc în cimitirul militar din Valea Uzului. Astfel, în această

perioadă, potrivit portalului, ONCE “doreşte să mai facă un tur în

privinţa internaţionalizării cimitirului”.

Organizaţiile naţionaliste române, care în data de 6 iunie au

organizat manifestările din cimitir, au anunţat o nouă comemorare

pentru data de 25 octombrie, Ziua Armatei Române. După cum se arată

în postarea de pe Facebook a organizaţiei Frăţia Ortodoxă, Ziua

Armatei Române este ziua în care armata română, în urma celui de-Al

Doilea Război Mondial, a eliberat ultima palmă de pământ românesc,

la Carei, în Ardeal, “de sub sângeroasa ocupaţie maghiară, ocupaţie

care s-a străduit din greu să extermine populaţia românească”.

Asociaţia îşi cheamă simpatizanţii în Valea Uzului pentru că:

“este de datoria noastră să întărim prezenţa românească în zonele

unde extremiştii maghiari nu acceptă să mai calce românii, deşi

ţara asta se numeşte România!” O altă asociaţie organizatoare,

Calea Neamului, a declarat pe pagina sa de socializare că au

anunţat comemorarea la Primăria din Dărmăneşti, iar evenimentul,

care va începe la ora 17:00, va fi un marş cu 150 de torţe pentru a

comemora eroii români înhumaţi în cimitir.

Asociaţia insistă asupra ideii, respinsă în iunie de

autorităţile române competente, că în cimitir se află rămăşiţele a

149 de soldaţi români. În baza postărilor unui vânător de comori cu

detector de metale, acesta consideră că a găsit rămăşiţele şi a

celui de-al 150-lea erou român. La mijlocul lunii septembrie,

vânătorul de comori a postat mai multe fotografii cu oase umane,

rămăşiţe de arme şi muniţie pe care, spune acesta, le-ar fi găsit

în apropierea cimitirului.

Într-un documentar publicat în data de 12 iunie, Oficiul

Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE), aflat în subordinea

Ministerului Apărării Naţionale, a clarificat că nu se odihnesc în

cimitirul militar din Valea Uzului cei 149 de soldaţi români,

pentru care Primăria Dărmăneşti a creat sola românească cu 50 de

cruci de beton. ONCE susţine că 130 de soldaţi români au fost

înmormântaţi la est de Valea Uzului, în Poiana Uzului, localitate

care astăzi nu mai există. Rămăşiţele pământeşti ale acestor

soldaţi au fost reînhumate, între cele două războaie mondiale, în

cimitirul militar din Comăneşti, judeţul Bacău.

Conform documentarului disponibil pe site-ul Ministerului

Apărării Naţionale, care este însoţit şi de fotocopiile

documentelor de la acea vreme, sunt menţionaţi 11 soldaţi români

îngropaţi în Valea Uzului, iar una dintre anexe conţine numele şi

datele a şapte soldaţi presupuşi a fi români.

La sfârşitul lunii iulie, comandantul Institutului şi Muzeului

Militar din Ungaria a prezentat la dezbaterea de la Tuşnad câteva

documente care atestă că nu toţi soldaţii consideraţi a fi români

au fost români. Cinci dintre aceştia au luptat în armata ungară,

iar în urma unui studiu anterior, s-a constatat că un alt soldat a

luptat în armata rusă.

Primăria Dărmăneşti a delimitat, în aprilie, în mod arbitrar, o

solă românească în cimitirul militar din Valea Uzului, administrat

de Primăria Sănmărtin din Ţinutul Secuiesc parţial pe mormintele

încă nemarcate ale unor militari maghiari. În data de 6 iunie mai

multe mii de români au intrat cu forţa în cimitir pentru a

participa la sfinţirea ortodoxă a parcelei amintite, după ce

maghiarii au încercat să îi împiedice cu un lanţ uman.