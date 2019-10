Zöld utat kapott az open banking

Az Európai Unió döntésével összhangban a magyar szabályozó hatóság egy év haladékot ad a pénzügyi szektornak, hogy megfeleljen az erős ügyfél-hitelesítésről szóló jogszabályoknak az elektronikus fizetéseknél. Az új európai uniós pénzforgalmi irányelvek, a PSD2-szabályozás kapcsán ugyanakkor az open banking (nyílt bankolás) szolgáltatást szeptember 14-től már alkalmazzák a pénzintézetek.

Az intézkedés annyit takar, hogy a magyar bankok egy úgynevezett API-kapcsolaton keresztül kinyitották rendszereiket, amelyekhez így hozzáférnek külső, harmadik feles szolgáltatók – jelentette ki Madar Norbert, a GKI Digital Kft. üzletágvezetője az M1 Forint, fillér című műsorában. Hozzátette, így az ügyfelek értéknöveltebb és jobb szolgáltatáson keresztül tudnak hozzáférni az adatokhoz.



Az open bankingnek köszönhetően új pénzügyi szolgáltatók, jellemzően fintech cégek jelenhetnek meg a magyar piacon is, ez pedig

fokozhatja a versenyt a bankok között.

Ezzel jelentősen csökkenhet például a hitelfelvétel ideje. Korábban ugyanis hitelfelvételkor a hitelelbíráláshoz legalább háromhavi banki kivonatot vagy jövedelemigazolást kellett benyújtani papíralapon – mondta el Lemák Gábor, a Fintech Group szakértője.

Szeptember 14-től azonban egy új lehetőség nyílt meg, ugyanis hozzáférést adhatunk a bankok vagy a harmadik feles szolgáltatók számára az internetbanki felületünkhöz. Így megtekinthetik a számlatörténetünket, amely alapján azonnal végre tudnak hajtani egy gyors hitelminősítést – magyarázta.

Az ügyfelek pénzügyi szokásait vizsgálják

Kiemelte, ezek az úgynevezett számlainformációt összesítő szolgáltatók, melyek az ügyfelek pénzügyi szokásait vizsgálják. Itt nem arról van szó, hogy a szolgáltatók bankot akarnak játszani a bankon belül, csak jobban tervezhetővé és könnyebbé akarják tenni a különböző kiadásokat – hangsúlyozta. Megjegyezte, továbbra is a bank tölti be azt a főszerepet, amelyen keresztül utalni tudunk, illetve amire a fizetésünk is érkezik.

A jogszabály lehetőséget biztosít olyan fintech cégek piacra lépésére is, amelyek megreformálhatják az internetes áruházakban történő bankkártyás fizetést. Lemák Gábor elmondta, ez annak a lehetőségét biztosítja majd, hogy

nemcsak bankkártyával lehet majd fizetni az online áruházakban,

hanem közvetlenül a bankszámlánk terhére is egy ilyen szolgáltatón keresztül.

Az idei év helyett 2020 szeptemberétől lép életbe a többszintű ügyfél-azonosítás, amelynek célja a pénzforgalom biztonságosabbá tétele az interneten történő bankkártyás fizetések esetében. Kétfaktoros azonosítás lesz, amely lehet tudásalapú jelszó, biometrikus azonosító, illetve tokenes vagy mobilalkalmazásos megoldás. Az említett három faktorból kettőt kötelező lesz alkalmazni – közölte Lemák Gábor.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A bankkártyás vásárlások rendszere is változik

2020 szeptemberétől változik az üzletek pénztárainál történő bankkártyás vásárlások rendszere is. Napi 150 euró alatt, öt tranzakció után meg kell adnunk a PIN-kódunkat függetlenül attól, hogy mekkora értékben történt a vásárlás – mondta el Veres Patrik, a Bank360 pénzügyi szakértője.

Ha egyszer már megadtuk a PIN-kódunkat, akkor a számláló újraindul, és ismét öt alkalmunk lesz arra, hogy kód nélkül vásároljunk a napi összeghatárig, amelyet rögzít a jogszabály – tette hozzá. 2020. március 2-tól Magyarországon

életbe lép az azonnali fizetés rendszere is,

mely a valós idejű banki átutalások mellett új digitális szolgáltatások bevezetését is lehetővé teszi a későbbiekben.