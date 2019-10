Megteltek a befogadótáborok Görögországban, az emberek egyre türelmetlenebbek

Fokozódik a migrációs helyzet Görögországban. Szeptemberben tízezernél is több bevándorló érkezett az égei-tengeri szigetekre. Az elmúlt három évben nem volt erre példa. A befogadótáborok megteltek, az emberek pedig egyre türelmetlenebbek, kedden több százan tüntettek az egyik legzsúfoltabb szigeten, Leszboszon. Törökországban négy–öt millióan várakoznak indulásra készen, a nyomás egyre inkább érződik a balkáni útvonalon is – közölte az M1 Híradója.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/AP/Pétrosz Jannakurisz)

Szerdán egy nap alatt hét csónakon több mint kétszázötven illegális bevándorló kötött ki Leszbosz szigetén: önkéntesek és civil szervezetek várták őket a parton. A partra érés után az egyik migráns még visszaszállt a csónakba, amelyet dühből többször is átszúrt egy késsel, ezzel szimbolikusan jelezve, hogy számára már nincs visszaút – hangzott el az M1 Híradójában.

A migránsokat a regisztrációs központba szállították, ahol felvették az adataikat. Többségüket a Mória táborba helyeznék el, annak ellenére, hogy megtelt a tábor. A helyzet sokak szerint kritikus, a háromezer férőhelyes központban már 13 ezer bevándorló él.

A zsúfoltság miatt gyakori az erőszak és a baleset is.

Legutóbb a hét végén történt tragédia. Egy tűzesetben ketten életüket vesztették, a táborban zavargások törtek ki, az ott lakók a tűzoltókra is rátámadtak. A készenléti rendőrség végül könnygázzal tudta feloszlatni a feldühödött tömeget.

Rendkívüli állapot

Szeptemberben több, mint tízezer ember érkezett az égei-tengeri szigetekre, ebből mintegy ötezren Leszboszra. A 2016-os EU–Törökország-megállapodás óta nem volt ilyen. A szigeten rendkívüli állapotok vannak, ezért a görög kormánynak intézkednie kell, és legalább négyezer menedékkérőt a szárazföldre kell szállítani – fogalmazott Teodorosz Alexelisz, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának leszboszi szóvivője.

Kedden emiatt tört ki tüntetés Leszboszon, amikor több száz migráns indult meg a Mória táborból a sziget központja felé. Követelték, hogy telepítsék át őket a görög szárazföldre. Tábláikon többek között a „Mória pokol” és a „Biztonságot akarunk” feliratok szerepeltek. Mielőtt azonban elérték a város határát, a rohamrendőrök feltartóztatták a bevándorlókat, akik leültek az út közepére, és hangos skandálásba kezdtek.

Nehezen kezelik a helyzetet a hatóságok

Nem ez volt az egyetlen tüntetés kedden. A migránsok a görög szárazföldön, Katsíkasban is tiltakoztak. Azért demonstráltak, hogy ne vigyenek több bevándorlót a befogadótáborba, mert már így is túlzsúfolt.

A görög szigeteken több mint 30 ezren várnak arra, hogy tovább utazzanak Nyugat-Európába. A helyzetet egyre nehezebben kezelik a hatóságok. A görög kormány a migránsok szárazföldre szállítása mellett azt tervezi, hogy jövő év végéig tízezer illegális bevándorlót visszaküld Törökországba. Oda, ahol egyébként jelenleg is

4–5 millió bevándorló vár a tovább indulásra.

A görögországi fejlemények hatását a Balkánon is érezni lehet, és a magyar határon is folyamatosan emelkedik a határsértők száma – mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Hozzátette, a fő útvonal továbbra is Albánia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia. Az idei év eddig eltelt napjaiban 8300-nál is többen kísérleteztek a magyar államhatáron tiltott határátlépéssel – tette hozzá.

Őrizni kell a határokat

Bakondi György úgy fogalmazott, a határokat őrizni kell, csak így lehet csökkenteni a migrációs nyomást. Segítséget kell nyújtani azoknak az országoknak, ahonnan nagy számban indulnak útnak migránsok, hogy az ott élők helyben tudjanak boldogulni. Hangsúlyozta, a magyar kormány abban bízik, hogy az új Európai Bizottság szakít elődje elhibázott migrációs politikájával.