Bob Marley emléktáblát kapott Londonban

Emléktáblát avattak fel kedden Bob Marley egykori nyugat-londoni otthonánál, ahol 1977-ben élt a legendás reggaezenész. Az Oakley Street 42. szám alatti épület bejáratához az English Heritage brit örökségvédelmi szervezet úgynevezett kék tábláját (blue plaque) helyezték ki.

Korabeli beszámolók szerint ez a ház volt Marley és zenekarának, a The Wailersnek a főhadiszállása és az énekes-dalszerző elsődleges lakcíme 1977-ben.

A banda akkoriban készítette az Exodus című nagylemezét, amelynek sikere nemzetközi ismertséget hozott Marley-nek.

Az emléktáblát Benjamin Zephaniah író és David Olusoga történész, televíziós műsorvezető avatták fel. Olusoga beszédében kulturális ikonnak nevezte Marley-t, aki kitaposta az utat a többi fekete művész számára.

A jamaicai Marley 1963-ban kezdett fellépni a The Wailersszel, 1974-től már szólóban zenélt. Nagyon fiatalon, 36 éves korában, 1981-ben hunyt el rákban. Múlhatatlan szerepe volt a reggaezene népszerűsítésében, lemezeiből világszerte 75 millió példányt adtak el. Legismertebb számai között szerepel a Stir It Up, a Get Up, Stand Up, a Buffalo Soldier és a Redemption Song.

Az English Heritage kék tábláját olyan néhai közéleti személyiségek – köztük sportolók, politikusok, színészek – emlékére szokták elhelyezni, akiknek tevékenységét az utókor kiemelkedőnek ítéli. A korábbi „kitüntetettek” között van John Lennon, Freddie Mercury és Mozart is.

A címlapfotó illusztráció.