Még mindig sok a kérdőjel a hangfelvétellel kapcsolatban

Újabb részletek derültek ki arról a hangfelvételről, amelyen Karácsony Gergely beszél. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke a felvétel több más szereplőjét is megnevezte. A tartalmi részekkel – a szocialista lopásokkal, zsarolással és a fenyegetésekkel – kapcsolatban ugyanakkor még mindig sok a kérdőjel. Belső ellenzéki leszámolás történhetett – mondta az M1-nek Deák Dániel elemező, és hozzátette, Gyurcsány Ferenc politikai érdekei állhatnak a háttérben.

A párbeszédes Erőss Gábor és Mach Péter is szerepelnek a Karácsony Gergelyről kiszivárgott hangfelvételen – erről a párt társelnöke beszélt az ATV-ben. Szabó Tímea azt is mondta, hogy párttársain túl a gyermeke hangját is beazonosította a felvételen. A műsorvezető újabb kérdésére pedig elismételte, szerinte manipulatív a hanganyag, és nem minősítették a szövetségeseiket és az MSZP-seket.

Szabó Tímea azt is mondta, mindegyik elnökségi tag emlékszik ezekre a beszélgetésekre, amelyek állításuk szerint a képviselői irodaházban hangzottak el. Az ominózus felvétel főszereplője, Karácsony Gergely viszont napok óta mást mond a felvétel keletkezésének körülményeiről.

Volt, hogy azt mondta, fogalma sincs, hogy kivel beszélgetett, majd egy másik interjúban már baráti beszélgetésként említette a történteket. Kedden már azt hangoztatta, szerinte minden rendben van a magyarázatokkal. Karácsony Gergely ezután megismételte, hogy szerinte ő semmi olyanról nem beszélt a felvételen, amit ne vállalna fel a nyilvánosság előtt – hangzott el az M1 Híradójában.

A múlt csütörtökön nyilvánosságra került hangfelvételen Karácsony Gergely súlyos állításokat fogalmaz meg a szocialista párton belüli korrupcióról. Arról beszél többek között, hogy Zugló jobban járna Horváth Csabával, mint egy olyan emberrel, akit a helyi szocialisták választanak ki.

Karácsony Gergely azt is mondta, Zuglóban őt elásnák, ha visszatérne oda, a szocialisták pedig szétlopnák a kerületet. Majd arra is kitér, hogy a zuglói MSZP elnöke, Tóth Csaba többször is megfenyegette őt. A fenyegetéseket firtató kérdésekre párttársa, Szabó Tímea már nem is akart válaszolni az ATV-ben.

Időközben az MSZP közleményt adott ki, amelyben arról írtak, az elhangzottak rossz fényben tüntetik fel Tóth Csabát, a hanganyag pedig a választás kimenetelére is súlyos hatással lehet. Hozzátették, Tóth Csaba minden hazug állítással szemben sajtó-helyreigazítási kérelmet nyújt be – hangzott el az M1 Híradójában.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Karácsony Gergely épp egy belső ellenzéki leszámolásnak lett az áldozata, és Gyurcsány Ferenc politikai érdekei állhatnak a felvétel mögött. Karácsony hiába beszélt arról, hogy a főpolgármesterséggel egy ellenzéki bástyát szeretne kiépíteni a következő országgyűlési választásokra, a DK ezt nem fogja hagyni – mondta az elemző az M1-nek.