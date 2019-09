Továbbra is a Brexit megállapodás módosításán dolgozik a brit kormány

A brit legfelsőbb bíróság úgy határozott, jogellenes volt a parlament alsóházának öthetes felfüggesztése, amit Boris Johnson brit miniszterelnök kezdeményezett. A brit kormány ugyanakkor változatlanul tárgyal az uniós partnerekkel a kilépési megállapodás módosításáról. Csütörtökön tartották az Nyelvek Európai napját, amely a nyelvi sokszínűségre, valamint a nyelvtanulás fontosságára hívta fel a figyelmet.

London célja, hogy az észak-ír határkérdés kezelésére hivatott biztosíték, a „backstop” kikerüljön a megállapodásból. A következő négy–öt hét feladata, hogy megtaláljuk a tárgyalásokon a „backstop” mechanizmus alternatíváját – erről beszélt Iain Lindsay budapesti brit nagykövet a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.

Mint mondta, a javaslatban világosan szerepelnie kell annak, hogy egy kanadaihoz hasonló szabadkereskedelmi megállapodásra törekszünk. Ezt előbb az Európai Tanácsnak kell elfogadnia, majd az Európai Parlamenten is keresztül kell vinni.

Iain Lindsay azt is elmondta, hogy a brüsszeli egyeztetésekkel párhuzamosan zajlanak a parlamenti jogalkotások is, de egy politikai vita is folyamatban van egy esetleges választásról.

A nyelvtanulás fontosságára hívta fel a figyelmet a Nyelvek Európai Napja

A strasbourgi Európa Tanács kezdeményezésére 2001 óta ünnepeljük a Nyelvek Európai Napját szeptember 26-án. Az elmúlt egy hétben Budapesten és Győrben is megrendezték az Európai nyelvi koktélbárt, amelyen a kulturális intézmények mutatták be a nyelvtanulás lehetőségeit, sőt mini nyelvórákat is tartottak – hangzott el a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.

Az esemény az Európa Tanács 47 tagállamának 800 millió lakosát buzdítja további nyelvek tanulására, bármilyen korban, az iskolában és azon kívül is. Az Európa Tanács meggyőződése, hogy a nyelvi sokszínűség a kultúrák közötti jobb megértés biztosításának eszköze, továbbá kulcsfontosságú eleme kontinensünk gazdag kulturális örökségének, ezért elkötelezett a többnyelvűség támogatása mellett Európa egészében.

A kezdeményezés általános célkitűzései többek között a közvélemény figyelmének felhívása a nyelvtanulás fontosságára, illetve a tanult nyelvek sokszínűségének növelése a nyelvi változatosság és a kultúrák közötti megértés támogatására. Továbbá Európa megőrzendő és támogatandó gazdag nyelvi és kulturális sokszínűségének népszerűsítése.

