A politikai kultúra részévé vált titkos hangfelvételeket készíteni és időzítve kiszivárogtatni

Beismerte a Párbeszéd elnöksége, hogy Karácsony Gergely múlt héten nyilvánosságra került botrányos hangfelvétele a párt elnökségi ülésén készült. Bár a baloldal főpolgármester-jelöltje korábban azt állította, hogy ez egy magánbeszélgetés volt, párttársa szerint valaki lehallgatta a képviselői irodaházban tartott elnökségi üléseket.

A Szabó Tímea által elmondottak azt igazolják, hogy pontosan tisztában vannak azzal, hogy kik vettek részt a találkozón, kik ültek az asztalnál és ki kérdezte Karácsony Gergelyt – fogalmazott Farkas Örs, az Oeconomus igazgatója az M1 Ma este című műsorában.

Karácsony Gergely először tagadott

Emlékeztetett, a hangfelvétel napvilágra kerülése után Karácsony Gergely először tagadta, hogy bármire is emlékezne a felvétellel kapcsolatban, de ezzel szemben most eléggé egyértelmű információk láttak napvilágot, így ez a része az ügynek kitisztult – jegyezte meg. Ahogyan azt a Párbeszéd tagjai is kizárták, Farkas Örs szerint sincs szó arról, hogy valamilyen titkosszolgálat állna a háttérben. Felidézte, Karácsony Gergelyről már

2017-ben is előkerült egy hangfelvétel,

amelyen arról beszélt, hogy nem tudja, miért is vállalta el a miniszterelnök-jelölti pozíciót. Akkor sem merült fel annak a lehetősége, hogy bármilyen titkosszolgálati eszközt vetettek volna be a háttérben.



Nem ez az első alkalom, hogy előkerül egy hangfelvétel valamilyen politikusról, tavaly a Jobbiknál is napvilágot láttak különböző felvételek. Úgy véli, itt egyszerűen arról van szó, hogy az ellenzék eljutott arra a politikai kulturális szintre, hogy feljelentik egymást, felvesznek bizonyos beszédeket, amelyeket utána megjelentetnek. Hozzátette, annak nincs sok jelentősége, hogy nem készült jegyzőkönyv a felvételről, mert egy ilyen típusú beszélgetést ritkán jegyzőkönyveznek.

Az ellenzék más politikai kultúrában gondolkodik

A szakértő Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi, a Fidesz-kongresszuson elmondott beszédéből idézett, mely szerint „a lojalitás, a párton belüli bajtársiasság, a vált vállnak vetve való küzdés erőssé és szilárddá tud alakítani egy politikai közösséget”. Szerinte az ellenzék nem ebben a politikai kultúrában gondolkodik, és ennek a hiánya oda vezet, hogy az ellenzéki pártok

saját maguk alatt vágják folyamatosan a fát.

Farkas Örs arról is beszélt, hogy felmerül a kérdés, kinek áll érdekében, hogy Karácsony Gergely meggyengüljön. Szerinte a választ az ellenzéki pártok együttműködésében kell keresni, amelyek folyamatosan támadják egymást. Egy ilyen típusú hangfelvétel pedig tökéletes politikai lépés bizonyos pártok számára.

Hozzátette, a hangfelvétel és az abban elhangzottak ugyanakkor a Párbeszéd belső ügyét képezik. Azt Szabó Tímea és Karácsony Gergely is pontosan tudja, hogy kik voltak ott aznap abban a bizonyos teremben, ezért elsősorban azok között érdemes vizsgálódni.