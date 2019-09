Több mint 70 ezren voltak a Szerencsjáték Zrt. fővárosi nagykoncertjén

Több mint 70 ezren voltak a Szerencsejáték Zrt. szombati nagykoncertjén, a fővárosi Hősök terén.

( Fotó: MTI/Mohai Balázs)

A Skandináv lottó 20 éves fennállását ünneplő Szuperkoncerten Bryan Adams és a Wellhello lépett fel. A kanadai világsztár olyan klasszikus és új dalokat adott elő, mint a Summer of 69, a Straight from the Heart, vagy az Ed Sheerannel közösen írt Shine A Light – közölte a Szerencsejáték Zrt.

A közlemény szerint az év legnagyobb szabadtéri koncertjén az 500 négyzetméteres színpad mellett 550 négyzetméteres LED világítás tette teljessé a vizuális élményt.