Több mint 220 ezren töltötték le a kárbejelentő alkalmazást

Az ingyenesen letölthető e-kárbejelentő alkalmazást a 2019. januári megjelenése óta több mint 220 ezren töltötték le – mondta a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) kommunikációs vezetője vasárnap az M1-en.

Lambert Gábor hozzátette, eddig több mint 4200 kárbejelentés érkezett az e-kárbejelentőn keresztül a biztosító társaságokhoz, valamint a Mabiszhoz.

„A személyi sérüléses ütközéseken kívül, az összes Magyarországi baleset 5-6 százalékát már e-kárbejelentővel intézik a magyarok” – hangsúlyozta.



Elmondta, az applikáció leegyszerűsíti a kárbejelentést, a papíralapú helyett online bejelentést tesz lehetővé. Az applikáción keresztül eddig 800 ezer magyar biztosítótársasági ügyfél kapott olyan QR-kódot, amellyel kitöltés nélkül betudják olvasni szerződéses adataikat kárbejelentéskor.

Megjegyezte, az e-kárbejelentőt átlagban 20-25 perc alatt töltik ki a felhasználók.

„Az e-kárbejelentés nemcsak egyszerűsödött, hanem az alkalmazáson intézhető ügyek köre is kibővült, a fejlesztések részeként külföldi-, biztosítatlan-, teherautó- vagy munkagép és annak vontatmányával okozott károkat is be lehet jelenteni az applikációval, valamint el lehet indítani a kárrendezést cascóra is” – mondta Lambert Gábor.

A címlapfotó illusztráció.