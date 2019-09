Tisztújító kongresszust tart a Fidesz

Magyarország és az Európai Unió történelmének legsikeresebb politikai konstrukciójának nevezte a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szövetségét Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a nagyobbik kormánypárt tisztújító kongresszusán vasárnap Budapesten.

Cikkünk frissül

Semjén Zsolt, aki a 75 éves KDNP és az összes szövetséges nevében köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozta, szövetségük értékszövetség, a keresztény civilizáció védelmének, a nemzeti elkötelezettség megvalósításának és a polgári értékek képviseletének értékközössége, emberi minőség, bajtársi hűség.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédet mond a Fidesz tisztújító kongresszusán a BOK Sportcsarnokban, Budapesten 2019. szeptember 29-én. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Úgy fogalmazott: megvédtük a hazánkat, a keresztény civilizációnkat, ezzel az életformánkat és a népünket. Soha ennyi egyházi iskola, ennyi templom nem épült, újult meg, mint most. Mi templomokat építünk, nem bezárunk, egyből sem lesz se pláza, sem mecset – mondta, hozzátéve: „a mi szenvedélyünk Magyarország”. A kormányfő kereszténydemokrata helyettese azt mondta: a mostani kabinet Európa „legkeresztényibb kormánya”.

Semjén: elég egyetlen kérdést feltenni, a kormánypártokat utálják jobban, vagy egymást?

Semjén Zsolt kitért arra: 2006 óta abszolút többségük van, minden parlamenti, önkormányzati, EU-s választást elsöprő fölénnyel nyertek meg. És így lesz két hét múlva is – jelentette ki. Az ellenfeleikről szólva azt mondta: ideológiailag szöges ellentétei egymásnak, „posztnácik, neomarxisták, és anarcholiberálisok katyvasza”. Nincs új a nap alatt – jegyezte meg, hozzátéve: az emberi minőség tekintetében elég egyetlen kérdést feltenni: a kormánypártokat utálják jobban, vagy egymást?

Közölte: megtették, amit 2010 után ígértek, a nemzet közjogi egyesítését, 1,1 millió határon túli magyar kapta meg a teljes jogú állampolgárságot, 2014-ben és 2018-ban is az ő szavazataikkal lett meg a kétharmados többség. Köszönet érte – mondta. Felidézte a KDNP megalakítását, az „alapítóatyák”, Barankovics István és Varga László alakját, és azt mondta: a KDNP az egyetlen történelmi párt a politikai palettán, hacsak az MSZP nem tartja magát annak. 75 éve alapították a KDNP-t Szálasival szemben és a náci megszállás ellen, aztán folytatták a harcot Rákosival szemben a szovjet megszállás ellen.

Semjén Zsolt úgy fogalmazott: azoknak volt erkölcsi alapjuk „ellene mondani” a vörös diktatúrának, akiknek volt bátorságuk ellene mondani barna diktatúrának. Keresztényként tudták, hogy mind a „faji szocializmus”, mind az osztályszocializmus „embertelen, istentelen és neopogány” – tette hozzá.

Szerbiában nem hátrányt, hanem előnyt jelent magyarnak lenni

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke rendkívül sikeresnek ítélte az elmúlt kongresszus óta eltelt időszakot. Ma Szerbiában, több mint száz év után, nem hátrányt, hanem előnyt jelent magyarnak lenni – mondta. Ennek legjobb bizonyítékaként említette, hogy akik nem magyarnak születtek, azok is szeretnének magyarrá válni.

Kitért a magyar kormány kiemelt támogatására, és arra is, hogy néhány éve még elképzelhetetlen volt az, ami a szerb-magyar kapcsolatokban mára megvalósult. Nincs még két olyan nép a térségben, amelynek történelme ennyire „terhelt” lett volna, ennek ellenére a két ország és két nép közötti viszony soha nem volt olyan jó, mint napjainkban. Ha ez így van a szerb-magyar kapcsolatokban, akkor nem Magyarországon múlik, hogy a többi szomszédos országgal nem tud ilyen kapcsolatokat kiépíteni – jelentette ki Pásztor István.

Fontosnak nevezte, hogy az új Európai Bizottságban Magyarország portfóliójába kerül a szomszédságpolitika és a bővítés. Az önkormányzati választásokra utalva kiemelte: ez a vajdasági magyaroknak is hihetetlenül fontos, mivel nem mindegy, kik lesznek a polgármesterek, hogyan alakulnak a testvérvárosi kapcsolatok.

1809 a kongresszusi küldöttek száma

A BOK Sportcsarnokban „Nekünk Magyarország az első!” mottóval rendezett 28., tisztújító kongresszus elején Miklósa Erika operaénekes énekelte el a Himnuszt, majd Novák Katalin, a Fidesz alelnöke, család- és ifjúságügyi államtitkár köszöntette a résztvevőket, akikkel közös szelfit is készített.

Nagy Gábor Tamás, a mandátumvizsgáló, ügyrendi és összeférhetetlenségi bizottság elnöke, I. kerületi polgármester közölte: a kongresszusi küldöttek száma 1809, több mint háromnegyedük pedig regisztrált is, így a tanácskozás határozatképes. Levezető elnöknek Novák Katalint és Klausmann Viktort, a kormánypártok gyöngyösi polgármesterjelöltjét választották meg a küldöttek.

A Fidesz alapszabálya szerint kétévente kell tisztújító kongresszust rendezni. A legutóbbin, 2017 novemberében újraválasztották a párt elnökévé Orbán Viktor kormányfőt, alelnöknek pedig Novák Katalint, Gulyás Gergelyt, Kubatov Gábort és Németh Szilárdot választották meg a küldöttek.

A Fidesz-frakció a továbbiakban is őrizni fogja az Országgyűlés méltóságát, és „az ellenzéki képviselők gyalázkodásával szembeni jogos indulat” sem tereli majd el a figyelmüket az emberek akaratáról – mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője vasárnap a kormánypárt tisztújító kongresszusán, Budapesten. Szavai szerint az ellenzék parlamenti viselkedését illetően jelentős javulástól nem kell tartani. Az ellenzéket jellemezve úgy fogalmazott: a „támolygó vezérük nyelvbotlásával”, „a kígyózó kígyókkal” új korszak köszöntött be Magyarországon.

Kocsis Máté azt mondta: az ellenzék magatartása lehetne akár szórakoztató is, de van egy szomorúbb oldala, mert „reménytelen ellenzékünk (…) az alkalmatlanságát leplezendő”, a parlamenti mindennapok részévé tette a provokációt, a ripacskodást és a trágárságot. Úgy fogalmazott: „Megismertük a fékevesztett, önuralomra képtelen, olykor agresszív oldalukat, mindettől remélnek ugyanis mostanság politikai hasznot”.

Kocsis Máté alelnök beszédet mond a Fidesz tisztújító kongresszusán a BOK Sportcsarnokban, Budapesten 2019. szeptember 29-én. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Felidézte: a tavaly december 12-i ülésnapon a levezető elnököt még a pulpitusra sem engedték fel, a jobbikos Jakab Péter pedig elfoglalta a miniszterelnök székét, és „úgy nyomkodta a szavazógépét, mintha nem lenne holnap”. „Itt érdemes lenne még önmagában megemlékezni Tordai Bencéről is, de vegyék úgy, hogy ez most megtörtént” – tette hozzá. A frakcióvezető szerint ma már ott tart „a jobbikos szkinhedvezértől Vadai Ágnesig terjedő összefogás”, hogy bármit elnéznének egymásnak egy kis hatalomért cserébe.

Kocsis: Az ellenzék nem támogatja az otthonteremtést sem

Megjegyezte: ugyanők az Országgyűlésben nem támogatták a családokról, az otthonteremtésről és az ország biztonságáról szóló javaslatokat sem. Az ellenzéki főpolgármester-jelölt, zuglói polgármester, Karácsony Gergely pedig ott folytatta, ahol a többiek abbahagyták: szerinte Törökország fővárosa Isztambul, Csepel Észak-Pesten van, a Magyar Nemzet Múzeum pedig a Városligetben – mondta Kocsis Máté.

„Bukdácsol a kínosabbnál kínosabb ügyekben, sokadik hangfelvételi botrányába keveredik, és egy filmes díszletet telekspekulációnak gondol. Ő jelenleg az ellenzék csúcsragadozója, akinek alkalmatlansága bár nyilvánvaló, már nem is zavarja az ellenzéki pártokat” – mondta. Innen folytatja a Fidesz képviselőcsoportja a parlamenti munkát október 21-től – zárta szavait a frakcióvezető.

Kubatov: a Fidesz Európa legmodernebb és legszervezettebb pártja

Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke beszédében kijelentette: ma a Fidesz Európa legmodernebb és legszervezettebb pártja. A győzelmekhez mindenki hozzátette a magáét – mondta. Hozzátette: ahogyan a futballban, úgy a politikában sem ér semmit a második hely, mindenki csak a győzelmekre emlékszik.

Véleménye szerint a Fidesz többször is megfizette a siker árát, mások nem bírták volna ki a vereségeket, de ők mindig erősebbek lettek, mint előtte. Ha most a kongresszuson megkérdeznek egy fiatalt, miért van itt, azt mondja, azért, mert a szülei is ehhez a közösséghez tartoznak – közölte Kubatov Gábor. Hangsúlyozta: még ennél is jobb lesz a helyzet, amikor a Fidesz már a 120. születésnapját ünnepli majd.

Deutsch: „Kibújt a kvótarendszer szöge a bevándorláspártiak zsákjából”

Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő arról beszélt, hogy bár „a brüsszeli frontvonalban a csapataink harcban állnak”, és továbbra is megvédik a magyar embereket, a nemzet érdekeit és Magyarországot, a bevándorláspárti erők elszántsága és indulata változatlan, új lendületet vesz a bevándorláspárti politika Európában.

Közölte: Olaszországban megnyitották a határokat az illegális bevándorlók előtt, és Olaszország, Franciaország, Németország és Málta az Európai Bizottság „bábáskodása” mellett megállapodtak az illegális migránsok kvóta szerinti szétosztásáról. „Kibújt a kvótarendszer szöge a bevándorláspártiak zsákjából”, megint meghívólevelet küldtek a világ minden részére a gazdasági bevándorlóknak – jelentette ki.

Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-képviselője beszédet mond a Fidesz tisztújító kongresszusán a BOK Sportcsarnokban, Budapesten 2019. szeptember 29-én. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A politikus kifejtette: az Olaszországba érkező migránsok jó részét átszállítják egy másik országba, és csak ott kezdődik meg a menedékkérelmük elbírálása, vagyis minden illegális bevándorló szabadon bejöhet az EU-ba, és már az unión belül – minden ellenőrzés nélkül – viszik át őket egyik országból a másikba. Megjegyezte: „a Soros György fanatikus elképzeléseiből kinőtt terv” ismert, és a megvalósításáért a bevándorláspárti erők készek bármit megtenni.

Deutsch Tamás azt is mondta: a bevándorláspárti erők bosszút álltak Trócsányi László biztosjelöltön. Trócsányi László „a magyar Salvini”, hiszen mindkét politikus bebizonyította, hogy a bevándorlás megállítható, ez csak politikai akarat kérdése – vélekedett. A beszédek után döntöttek a Fidesz alapszabályának módosításáról, majd a tisztújításról tájékoztatva Kontrát Károly, a szavazatszámláló bizottság részéről elmondta: előzetesen pártelnöknek Orbán Viktort, alelnöknek pedig Kubatov Gábort, Kósa Lajost, Németh Szilárdot és Novák Katalint jelölték.