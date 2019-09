Életveszélyes hóviharokra készülnek az Egyesült Államokban

Montana államban a meteorológusok szerint néhány óra alatt akár 80 centiméternyi hó is eshet, a hegyekben pedig ennél is többre, másfél méterre számítanak. Ehhez pedig rekordhideg is párosulhat. A hatóságok azt kérték, senki ne induljon útnak az ítéletidőben – közölte az M1 Híradója.