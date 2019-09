A nyelvtanulás fontosságára hívta fel a figyelmet a Nyelvek Európai Napja

Az Európai Unió 28 tagállama 24 nyelven beszél, és ezek mind hivatalos nyelvek az unió területén. A kisebbségek nyelveivel együtt az EU állampolgárai ugyanakkor jóval több nyelvet beszélnek. Csütörtökön tartották az Nyelvek Európai napját, amely a nyelvi sokszínűségre, valamint a nyelvtanulás fontosságára hívta fel a figyelmet.

A strasbourgi Európa Tanács kezdeményezésére 2001 óta ünnepeljük a Nyelvek Európai Napját szeptember 26-án. Az elmúlt egy hétben Budapesten és Győrben is megrendezték az Európai nyelvi koktélbárt, amelyen a kulturális intézmények mutatták be a nyelvtanulás lehetőségeit, sőt mini nyelvórákat is tartottak – hangzott el a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.

Az esemény az Európa Tanács 47 tagállamának 800 millió lakosát buzdítja további nyelvek tanulására, bármilyen korban, az iskolában és azon kívül is. Az Európa Tanács meggyőződése, hogy a nyelvi sokszínűség a kultúrák közötti jobb megértés biztosításának eszköze, továbbá kulcsfontosságú eleme kontinensünk gazdag kulturális örökségének, ezért elkötelezett a többnyelvűség támogatása mellett Európa egészében.

A kezdeményezés általános célkitűzései többek között a közvélemény figyelmének felhívása a nyelvtanulás fontosságára, illetve a tanult nyelvek sokszínűségének növelése a nyelvi változatosság és a kultúrák közötti megértés támogatására. Továbbá Európa megőrzendő és támogatandó gazdag nyelvi és kulturális sokszínűségének népszerűsítése.

A Nyelvek Európai Napja arra is rávilágít, hogy a globalizáció és a vállalatok tulajdonosi szerkezete miatt az állampolgároknak egyre nagyobb szükségük van más nyelvek ismeretére ahhoz, hogy hatékonyan dolgozhassanak a hazájukban. Európa gazdag nyelvekben, és további számtalan nyelvet beszélnek a családi gyökereik szerint más kontinensekről származó állampolgárok.

A magyarországi rendezvényeken játékokkal, tesztekkel, interaktív foglalkozásokkal és mini nyelvórákkal próbálták felhívni a résztvevők figyelmét a nyelvtanulás fontosságára.

