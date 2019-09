A biztosjelöltek eltávolítása az Európai Bizottság tekintélyét áshatja alá

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólalásában azt mondta az ENSZ-ben, hogy tovább folytatódik az a lopakodó jogalkotás, amely szerint bizonyos jogokat kreálnak és alapvető emberi joggá kívánják tenni. Ez legutóbb a migráció kezelésének kérdésében is megmutatkozott.

A lopakodó jogalkotás nemcsak a migrációra és a menekültügyre igaz, de valamennyi jogterületre is kiterjed – fogalmazott Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Az alapvető motívuma a liberális progresszív megközelítés, hogy mindenfajta emberi vágyból emberi jogot kell formálni, majd ezt egy állammal szemben ki kell használni – fogalmazott.

Az Európai Parlament plenáris ülése Strasbourgban (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Úgy fogalmazott,

jelenleg a politika „eljogiasítása” zajlik.

Teljesen nyilvánvaló módon próbálják meg a politikai, ideológiai és világnézeti kérdéseket „jogi mázba” önteni. Ezt később jogi eljárások keretében kérik számon az entitásokon, vagy az államokon. Arra is volt már példa, hogy szakmai tanácsadó szervezetek által gyártott jelentéseket visznek be a jogalkalmazásba, amely később átkerül a jogalkotásba.

A liberális oldal szerint saját meglátásuk az elfogadható

Szánthó Miklós szerint a liberális oldal azt csinálja, hogy a saját politikai világnézeti megközelítését jogi formába helyezi, és azt állítják, hogy ez a normatív és elfogadható tartalom, és ez a független és objektív mérce. Hozzátette, szerintük egy demokrácia csak akkor demokrácia, ha az egyben liberális demokrácia is.

A szakértő beszélt Trócsányi László biztosi jelölésének ügyéről is. Úgy véli, itt már gyakorlatilag előre kijelentették, hogy Trócsányi nem lehet biztos, mert ezzel az Orbán-kormány küldöttje lenne a bizottságban. Ebben a kérdésben is egyértelműen látszik, hogy a brüsszeli elit

jogi köntösbe bújtatja a politikai kifogásait.

A kifogás – amelyet természetesen nyíltan nem közölnek – nem más, minthogy Trócsányi egy bevándorlás-ellenes kormány tagja – emelte ki.

Mint mondta, összeférhetetlenségre hivatkoznak, és erre alapozva próbálnak meg beavatkozni az Európai Bizottság tagjainak kinevezésében. A különböző értékek egymásnak feszülésének jelentős pontja, hogy a liberális és progresszív agenda egy föderális világkormányt akar létrehozni – jelentette ki. Hozzátette, ennek kezdeti lépése közé tartozik az állami szuverenitás megszüntetése.

Elmondta, ez az álláspont harcol a nemzeti szuverenista irányvonallal. Ezt mutatja Trócsányi ügye is, amelyet következő héten tárgyalnak majd újra. Véleménye szerint, ha sikerül egyes biztosjelölteket eltávolítani a testületből, azzal a bizottság tekintélyét fogják aláásni. Nem utolsó sorban ezzel elhalasztják a bizottság megalakulását is, amely a már így is instabil uniós intézményi rendszert még instabilabbá fogja tenni – szögezte le.

Nem vállalják nyíltan a véleményüket

Az alapvető problémát abban látja, hogy a liberális progresszív oldal nem vállalja fel nyíltan azt, amit képvisel. Szerinte, ha kiállnának az emberek elé, és elmondanák, hogy egy multikulturális társadalomban érdekeltek, akkor a választók egy tisztességes demokratikus helyzetben találnák magukat, és eldönthetnék, hogy ők melyik oldalt akarják képviselni.

A konzervatív keresztény oldal ugyanakkor őszinte, kimondják, hogy a multikulturális társadalom ellen, de bátran felvállalják a véleményüket más témákkal és ügyekkel kapcsolatban is – fűzte hozzá.