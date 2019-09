MSZP: Egyre közelebbi az európai családi pótlék megteremtése

Egyre közelebbinek látja az MSZP európai parlamenti képviselője, Ujhelyi István az európai családi pótlék intézményének megteremtését, amelyet azért tart fontosnak, hogy minden gyermek azonos esélyt kapjon az élethez, a tanuláshoz és az egészségügyhöz Európában.

Ujhelyi István csütörtökön budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, bekerülhet az unió következő hétéves költségvetésébe az európai gyermekgarancia-program, amely jelentős összegeket biztosítana arra, hogy minden gyermek azonos esélyt kapjon az élethez, a tanuláshoz és az egészségügyhöz Európában.

Hozzátette, szeretnének létrehozni olyan európai családipótlék-rendszert, amely kiegészítő jelleggel, európai forrásból segítséget tud nyújtani a családoknak. Erre és a garanciaprogramra a forrás az európai multinacionális cégek megadóztatásából származna – közölte.

Ujhelyi István jelezte azt is, dolgoznak azon, hogy az EU-ban olyan új finanszírozási rendszerek legyenek, amelyek révén az uniós pénzek közvetlenül juthatnak el a polgárokhoz, önkormányzatokhoz.

Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy tizedik éve változatlan összegű a családi pótlék Magyarországon. Kifogásolta, hogy a Fidesz elsősorban a jómódú családokat támogatja a családi adókedvezménnyel.

Elmondta, a magyar gyermekek egyharmada most is szegénységben és társadalmi kirekesztettségben él. „Hiába nőtt a háztartások jövedelme, a fogyasztási kiadások és a társadalmi egyenlőtlenségek is növekedtek, csak Romániában és Bulgáriában élnek nagyobb szegénységben a gyerekek” – mondta Kórozs Lajos.

Ujhelyi István kérdésre válaszolva elmondta, a költségvetésről szóló vitában derül ki, mekkora forrás lesz a gyermekgarancia-programra, amely része lesz az európai szociális alapnak.

Vlagyimir Putyin orosz elnök október végi magyarországi látogatására vonatkozó kérdésre az EP-képviselő azt mondta, Putyin beszámoltatni jön Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogyan veszi át az orosz elnökre jellemző hatalmi eszközöket.

Újságírók megkérdezték Ujhelyi véleményét V. Naszályi Márta, az I. kerület ellenzéki polgármesterjelölt kijelentéséről is, mely szerint családon belüli erőszakot elkövetőkhöz hasonlította a fideszes politikusokat. Ujhelyi István jelezte, nem ismeri a nyilatkozatot. Miután megmutatták neki, közölte, egyetért a kijelentéssel, és pontos megfogalmazásnak tartja a polgármesterjelölt szavait, miszerint a családon belüli erőszak mintájára egy országon belüli erőszaknak vagyunk az áldozatai.